Deze zomer kon de komkommertijd, zoals zoveel andere dingen, helaas niet doorgaan: te veel nieuws. Van de Olympische Spelen tot de val van Kabul – er was telkens wel wat. Zelfs in het literaire wereldje was er volop tumult. Een kleine recapitulatie, opdat we up-to-date het najaar in kunnen.

Meest opzienbarend was natuurlijk Astrid Roemer, met haar uitspraken over Desi Bouterse – schuldig bevonden aan de Decembermoorden in 1982, maar daar is volgens de schrijfster geen bewijs voor. Hij is ‘onvergetelijk moedig’, schreef ze op Facebook en Twitter. Hij zou een standbeeld verdienen. Uiteraard sprongen columnisten en andere mensen met een mening erbovenop. Hamvraag: is het nog wel kies om Astrid Roemer de Prijs der Nederlandse Letteren te geven? In maart werd haar die prestigieuze prijs toegekend, in oktober zou deze worden uitgereikt door de Belgische koning Filip. Roemer, tegendraads als ze altijd al geweest is, reageerde op z’n zachtst gezegd nogal getergd op de ophef. Vervolgens besloot de Taalunie (die over de prijs gaat) dat een feestelijke uitreiking niet gepast zou zijn. Roemer krijgt nog wel het prijzengeld van 40 duizend euro, maar geen handje van Filip.

Alfred Birney bij Zomergasten.

Gezelliger was het met Alfred Birney, die als Zomergast bij Janine Abbring mocht aanschuiven. En hoewel Birney geen goochelaar is, werd er goed naar de uitzending gekeken. 325 duizend kijkers, die genoten van Birneys bedachtzaamheid (‘Een gast die nadenkt over een vraag. Een verademing. En daarna wijze antwoorden’, twitterde Nico Dijkshoorn) en onder de indruk waren van de gekozen fragmenten (onder andere een martelscène uit De Oost – Birney: ‘We hebben zeventig jaar lang moeten wachten op de eerste speelfilm over de koloniale oorlog, zijn we niet een beetje laat daarmee?’). Duizenden kijkers ook die de ongemakkelijke stiltes tussen Birney en Abbring uitzaten en zich laafden aan Alfreds gegiechel. Deze week werd bekend dat De tolk van Java, het boek waarmee de schrijver in 2017 de Libris Literatuurprijs won, opnieuw in de Bestseller 60 staat, op plek 38.

Ten slotte: Sofie Lakmaker, die begin dit jaar fenomenaal debuteerde met De geschiedenis van mijn seksualiteit, heet nu Tobi Lakmaker. Dat u het weet.

Wat staat ons komende tijd te wachten? Nou, icoon Margaret Atwood, de Canadese schrijfster die wereldfaam vergaarde met haar dystopische roman The Handmaid’s Tale (ja, dat is een boek, uit 1985. De serie kwam pas veel later), verschijnt dit najaar in College Tour. En o ja, de levertijd van boeken wordt mogelijk langer want het papier is op. We houden u op de hoogte!