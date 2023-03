Van de nouveau roman-achtige stijl van ‘Odile’ ga je vanzelf langzamer lezen

Beeld Uitgeverij Vleugels

Zo’n anderhalf jaar na de onderhoudende en bijzondere roman Drie mannen en een stoel is er nu een ouder werk van de Fransman Christian Oster verschenen, Odile, uit 1998. Het is misschien een wat minder toegankelijk boek dan dat over de drie mannen die een stoel naar Corsica brengen. Het bevat typisch osteriaanse elementen: de wat zonderlinge, eenzame, maar sympathieke man als hoofdpersoon en die nouveau roman-achtige stijl, waarin alles gestold lijkt en waardoor je vanzelf langzamer lezen gaat.

De Odile uit de titel is een jonge vrouw om wie de verteller, Lucien, verschrikkelijk liefdesverdriet heeft. Uit wraak geeft hij een vlieg die bij hem is komen inwonen diezelfde naam. Lucien schrijft over de vlieg Odile in zijn dagboek. Hij heeft moeite om zijn gedachten van Odile los te maken, vooral als hij na wat verwikkelingen alleen achterblijft in een chalet in een skigebied waar hij een week zou verblijven met een twintig jaar jonger stel, André en Jeanne. ‘Maar zoals ik al had kunnen bedenken, een afwezige vlieg verjaag je niet makkelijk. Het is trouwens merkwaardig, merkte ik op, dat ik in mijn oorschelp in plaats van gezoem iets hoorde dat eerder een ontbreken daarvan was’. In het adembenemende landschap van het Centraal Massief, na een voor Lucien ijzingwekkende rit in een stoeltjeslift, herpakt hij zich.

Christian Oster Beeld Hélène Bamberger