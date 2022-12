Van de laatste zomer voor de middelbare school tot de superkracht van een 12-jarige: de Telefilms zijn dit jaar voor kinderen

‘Tot zonsondergang’ van Albert Jan van Rees. Beeld Telefilm

Tot zonsondergang ★★★☆

NPO 3, zondag 11 december, 10 uur (EO)

Regie Albert Jan van Rees

Met Layla Zara Seme, Matsen Montsma, Pascale Kromkamp e.a.

Er zijn meer filmmakers teruggekeerd naar die magische zomer, vlak voor de middelbare school begint, als de achtstegroepers op de rand van een andere wereld staan, op weg naar een nieuw leven en wellicht een nieuwe identiteit. In Tot Zonsondergang van Albert Jan van Rees (naar een scenario van Reint Schölvinck) volgen we een aantal scholieren op een zomeravond in een bosrijke omgeving. Zolang we de kinderen alleen maar volgen als kinderen, terwijl ze rennen zoals 12-jarigen rennen, alsof er nooit een einde aan de wereld komt, voel je precies voor welk gevoel Van Rees hier gaat.



Maar we moeten ons ook door heel wat plot heen werken, door net iets te onnatuurlijke dialogen voor de jonge acteurs en net iets te veel van die jeugdboekenclichés: eendimensionale pestkoppen en een vrouw die gekke Marie wordt genoemd. Aan het slot, in het laatste licht, spelen de kinderen weer alsof er nooit een einde aan de dag komt. Dat is op de valreep nog net even de magie die hier nodig was. (Mark Moorman)

‘Dojo’ van Boris Paval Conen. Beeld Telefim

Dojo ★★★☆☆

NPO 3, zondag 18 december, 10 uur (KRO-NCRV)

Regie Boris Paval Conen

Met Kymani Pinas, Emmanuel Ohene Boafo, Leona Philippo e.a.

De Bijlmer is in Dojo geen decor van aftandse pishoekjes, maar een lyrisch speelveld van strak beton en parklandschap in de meizon. Regisseur Boris Paval Conen slaat daarin lekker op hol met de dronecamera en suist van hoge luchtopnamen omlaag, dwars door de trappenhuizen, rakelings over de twee jochies op hun wheelies, Brandon en Stefano, besties en partners in kleine criminaliteit.

Zo vóel je de onbegrensde kindervriendschap, en de zorgvuldigheid waarmee de filmmakers te werk gaan om een waarachtig, niet clichématig beeld te schetsen van een omgeving waarin Brandon voor harde keuzen komt te staan, tussen het rechte pad (judo) en de vicieuze cirkel (roofovervallen). Het scenario van Ashar Medina en Evianne Lamme glorieert in de intieme, huiselijke momenten. Je had de makers daarom meer tijd gegund om de balans goed te krijgen; tussen gewoon laten zien en uitleggerigheid bijvoorbeeld. Dojo rammelt als een ouwe bestelbus, helaas, en dat is tamelijk zonde, als de makers zo duidelijk beter zijn dan hun eindresultaat. (Chris Buur)

‘Eerlijk Gestolen’ Hesdy Lonwijk Beeld Telefilm

Eerlijk gestolen ★★☆☆☆

NPO 3, zaterdag 25 december, 10 uur (MAX)

Regie Hesdy Lonwijk

Met Alicia Mendes, Jikke ter Laak, Gerda Havertong, Fahd Larhzaoui e.a.

De 11-jarige Nola (Alicia Mendes) spaart al maanden voor vliegtickets naar Suriname, waar ze met haar granma (Gerda Havertong) de as van haar opa wil uitstrooien. In het bos naast het huis van haar oma stuit Nola op een tas met gestolen geld. Met haar vriendin Nina besluit ze de buit, die ze louter voor ‘goede doelen’ zullen gebruiken, te verstoppen in granma’s schuur.

Eerlijk gestolen begint met een bankoverval en kabbelt hierna even verder als familiedrama. Wanneer het verhaal een avontuurlijke wending neemt, schiet regisseur Hesdy Lonwijk hier en daar uit de bocht, bijvoorbeeld wanneer de angstaanjagende crimineel achter de meisjes aanzit. Minder griezelig, maar wat ongeloofwaardig is dat Havertong (die elke scène steelt) voor een verdachte van de bankoverval wordt aangezien. Het maakt Eerlijk gestolen als geheel, ondanks het lieflijke einde, een wat onevenwichtige film. (Ela Çolac)

‘Okedoeibedankt’van Nicole van Kilsdonk. Beeld Telefilm

Okedoeibedankt ★★☆☆☆

NPO 3, 1 januari, 10 uur, BNNVARA

Regie Nicole van Kilsdonk

Met Mae van de Loo, Douae Zine El Abidine, Bente Jonker, Arjan Bouwmeester e.a.

Het zit de 12-jarige, onzekere Jamie (Mae van de Loo) niet mee. Is ze net heel voorzichtig aan het wennen op het doveninternaat, belandt haar (ook dove) oma uit Parijs in het ziekenhuis en stappen haar ouders zomaar zonder haar in de auto. Dan maar stiekem met de trein op ziekenbezoek – en dóórgaan als de tickets zijn kwijtgeraakt, hevig aangemoedigd door haar rebelse klas- en reisgenoot Imane (Douae Zine El Abidine).

Okedoeibedankt is vervolgens best sympathiek in z’n verbeelding van een wereld die niet op dove mensen is ingericht (hoe ontdek je dat je trein is gestrand vanwege een kapotte bovenleiding?), maar de lauwwarme avonturen onderweg neigen naar willekeur, van de vriendschap met een jolig punkbandje tot een psychopathische clown (?) die het tweetal een lift aanbiedt. (Berend Jan Bockting)

‘Romaissa – de superheld uit Rotterdam’ van Fadua El Akchaoui. Beeld Telefilm

Romaissa – De superheld uit Rotterdam ★★★☆☆

NPO3, zondag 8 januari , 10 uur (NTR)

Regie Fadua El Akchaoui

Met Malak Fatih, Jahlay van Bosse, Zineb Fallouk, Imanuelle Grives e.a.



Fantasie of niet, er sluimert superkracht in de 12-jarige Romaissa (Malak Fatih). Heel handig, nu haar geliefde flat in Rotterdam-Zuid moet plaatsmaken voor peperdure appartementen. In een leuke scène brengt Romaissa met haar gave de kapotte lift van het gebouw weer op gang, waarna het ding op hol slaat zodra de aalgladde projectontwikkelaar is ingestapt.

Uiteindelijk gaat het regisseur Fadua El Akchaoui vooral om de eendracht die Romaissa met maatje Lionel tussen de bewoners schept. En om de band met haar moeder die niet meer helemaal zichzelf is sinds het overlijden van Romaissa’s vader. El Akchaoui moet iets te veel ballen in de lucht houden (Romaissa wordt ook nog eens gepest), maar de film komt ermee weg, mede dankzij Fatihs ongedwongen spel. (Kevin Toma)

‘Matties’ van Ineke Houtman. Beeld Telefilm

Matties ★★★☆☆

NPO 3, zondag 15 januari, 10 uur (VPRO)

Regie Ineke Houtman

Met Shad Issa, Abdellah Âdmi, Yassine el Hamdani, Ashraf Benkaddour e.a.

Na de ‘vergismoord’ op zijn vriend en voorbeeld, de op het belang van diploma’s aandringende buurthuis-medewerker Younes, glijdt de 12-jarige Ilias af in het drugsmilieu. Hoofdrolspelertje Shad Issa, vorig jaar te zien in de speelfilm El Houb, overtuigt met zijn fraaie, nooit helemaal te peilen blik. Zijn Ilias is beïnvloedbaar, maar zeker niet willoos. De als sfeersmeermiddel ingezette stoere gangsterrap van eigen bodem vormt een fijn contrast met het beeld van Ilias en zijn schoolvriendjes die drugs rondbrengen bij de zogenaamd keurige bewoners in de betere wijk. Jochies zijn dit, kinderen.

Matties, geregisseerd door Ineke Houtman naar een scenario van Maarten Lebens, won de jeugdjury-award van het Cinekid-festival en is opgezet als een kindervariant op Mocro Maffia. De misdaadperikelen ogen hier minder levensecht, maar blijven wel behapbaar voor de jongste kijkers. Vriendschap, zo luidt de nadrukkelijke boodschap, gaat boven het snelle geld en status. (Bor Beekman)