Van de kick naar de klas: oud-correspondent Joeri Boom verruilde de oorlog voor de basisschool

Joeri Boom schreef 'Ik wil weg', over de achterkant van zijn correspondentschap in India. Beeld Maarten Delobel

Dit zou zomaar het tweede deel van een drieluik kunnen zijn, zegt Joeri Boom (51) terwijl hij op zijn boek klopt. Ik wil weg ligt voor hem op een houten klaptafeltje op zijn smalle balkon in Amsterdam-Oost. Het gaat over zijn tijd als NRC- en NOS-correspondent in India, of beter gezegd: over de achterkant van het correspondentschap. Want ja, er waren gloriemomenten, de adrenalinekick van een geslaagde reportage, zijn hoofd ’s avonds in het Journaal. Maar er was ook stress, eenzaamheid, een huwelijk dat stukliep, zijn tijdelijke vlucht in drank en drugs.

Van 2012 tot 2017 woont Boom, deels met zijn vrouw en twee jonge dochtertjes, in New Delhi. Vóór die tijd werkt hij zeventien jaar voor De Groene Amsterdammer, een tijd waarin hij regelmatig als oorlogsverslaggever naar conflictgebieden gaat, vaak samen met fotograaf Jeroen Oerlemans, die zijn beste vriend wordt. Ik wil weg is aan hem opgedragen; Oerlemans wordt in 2016 in Libië doodgeschoten door een sluipschutter van IS.

Over hun jaren samen zou deel 1 kunnen gaan, zegt Boom in de zon in Amsterdam. En over zijn beweegredenen om steeds weer naar oorlogen af te reizen, zijn neiging om het gevaar op te zoeken, zijn hang naar avontuur. Deel 3 zal gaan over zijn ‘harde landing’ terug in Nederland, waar hij inmiddels schoolmeester is. Hier om de hoek, wijst hij, op de gemengde buurtschool, waar hij sinds een jaar voor groep 7 en 8 staat. Op de vraag, aan het eind van het interview, wat zwaarder is, oorlogsverslaggeving of het docentschap, antwoordt hij zonder een moment te aarzelen: ‘Voor de klas staan. Geen geintje. Het legt veel meer beslag op me. Ik ben ’s avonds bekaf.’

De titel van je boek duidt op onrust; waar je ook bent, je wilt weg. Zat dat er al vroeg in?

‘Ik heb altijd een fascinatie gehad voor oorlog en geweld. Die zit er nog steeds, hoor, dat zal altijd wel blijven. Als jongen zag ik op de tv de burgeroorlogen in Midden-Amerika en dat vond ik geweldig spannend, ik wilde ook zo’n guerrillero zijn en meevechten. Dus toen aan het eind van mijn studie geschiedenis de Joegoslavische oorlogen uitbraken, dacht ik: daar moet ik heen. Ik wilde van jongs af aan al journalist worden en hiermee kon ik mezelf bewijzen. Met de guerrilla-oorlog in Kosovo ben ik gegaan, in mijn eentje. Ik had stage gelopen bij De Groene, daar kon ik eventuele verhalen kwijt.

‘Het was mijn eerste oorlog en ik was er als een vis in het water. Ook de keren dat we in gevaar verkeerden; dat voelde wel goed, ik merkte dat ik het kón. Ik was 27 en ik zag om me heen jongens van dezelfde leeftijd die het minder goed trokken. Een Italiaanse oorlogsfotograaf bijvoorbeeld, een enorm talent, hij zit nog steeds in het vak, die vond het verschrikkelijk. Ik ben hem later nog een paar keer tegengekomen en telkens was hij doodsbang.

‘In 2006 liepen we hem tegen het lijf in Libanon, in de stad Tyrus, die toen helemaal omsingeld was door Israëlische tanks. Het eerste wat hij zei was niet ‘hoe gaat het?’ of zo, maar hij wees omhoog naar de drones die er cirkelden en stamelde: are they armed? Ja, die waren bewapend; ik vertelde hem dat Jeroen net nog had gezien hoe een jongen van zijn scooter werd geschoten met een raket vanuit een drone. Toen trok hij helemaal bleek weg. Dat toont dus aan hoe gek je kunt zijn om altijd maar door te gaan met dit werk. Het is een soort virus dat zich in je nestelt.’

Jij voelde je goed bij gevaar. Hoe merkte je dat je het kon?

‘Ik zat met een clubje jonge journalisten in een auto toen we werden onderschept door het rebellenleger van de Albanezen. De bestuurder raakte in paniek en probeerde weg te scheuren. De Albanezen gingen achter ons aan met de geweerlopen uit hun raampjes. Het laatste wat je dan moet doen is doorrijden. Toen heb ik de paniek het hoofd geboden. Ik heb het stuur vastgepakt en op de rem getrapt. Deuren open, handjes omhoog, het liep allemaal goed af. Maar anders waren we, denk ik, kapotgeschoten. Mijn vrienden gingen dagenlang niet meer op pad, ik zat de volgende dag weer in de auto. Ik dacht alleen maar: ik heb een verhaal. Hier ben je journalist voor.’

In de jaren die volgen doet Boom voor De Groene Amsterdammer, maar ook voor opdrachtgevers als Nieuwe Revu en het AD, verslag van oorlogen in Macedonië, Darfur, Libanon, Irak en Afghanistan. Jeroen Oerlemans ontmoet hij in 2003; vanaf dat moment werken ze jaren samen. ‘Een zielsverwant, ja, we waren hetzelfde, tot onze sterrenbeelden en bloedgroepen aan toe. Vanaf het moment dat ik hem ontmoette in de kroeg was er zo’n superklik dat ik dacht: ik ken jou al heel lang. Ik miste altijd op een haar na vliegtuigen, nou, hij was nog erger dan ik. De eerste keer dat we samen op reis waren ging hij in Bagdad om 5 uur ’s ochtends de hotelkamer uit om te fotograferen. Ik bleef lekker liggen. Kwam hij tot drie keer toe terug de hotelkamer in stommelen omdat hij iets was vergeten. Ik kreeg de slappe lach, het was zo herkenbaar, iemand die minstens zo chaotisch was als ik. Maar in gevaar werden we heel scherp. We hebben zo vaak blikken uitgewisseld op heftige momenten. En die blikken betekenden dan niet: shit, we gaan dood, maar: yes we hebben het, het verhaal, de foto. Ja, hoe leg je dat nou uit?’

Iets later: ‘Weet je, het is eigenlijk ook een heel makkelijk leven in een crisisgebied, want je hoeft maar twee dingen te doen. Zorgen dat je een stuk hebt of een fotoreportage, en zorgen dat je die reportage heelhuids naar buiten krijgt. Heel overzichtelijk. Thuis is er altijd gezeik en geregel, een hoofdredacteur die iets van je wil, gedoe met relaties toentertijd. In oorlogsgebieden kreeg ik altijd rust in mijn hoofd. Een soort therapie was het, en tegelijkertijd ook een zucht naar adrenaline, een van de meest verslavende stofjes die er zijn.’

Is er nooit een moment geweest dat je doodsbang was?

‘In Darfoer hebben Jeroen en ik als eerste Nederlanders na weken speuren de rebellen gevonden en zijn we met ze mee de woestijn ingegaan. Dan weet je: oké, we hebben best een grote kans dit niet te overleven. En we hebben op straat gestaan in een van de gevaarlijkste gebieden ter wereld, in Afghanistan, we kregen nergens onderdak. Toen knepen we ’m ook. Een lokale vriend regelde een leegstaand huis voor ons en voor twee suffige mannetjes met kalasjnikovs die hun leven zeker niet voor ons zouden wagen. Als de Taliban ons zouden vinden, werden we zeker gekidnapt. Jeroen was al eens ontvoerd geweest, in Syrië, hij zei: ik kan dat niet nog een keer meemaken, dude. Toen hebben we besloten dat we ons zouden doodvechten in het uiterste geval.’ Hij lacht: ‘Jeroen kon geblinddoekt binnen een minuut een kalasjnikov uit elkaar halen en weer in elkaar zetten, ik heb er nog filmpjes van. Ik zei dan altijd: ik weet niet wat je daaraan hebt, hoor, je hoeft er alleen maar raak mee te kunnen schieten. Maar dan zei hij: nee, man, dit is cool.’

Joeri Booms beste vriend, oorlogsfotograaf Jeroen Oerlemans, werd in 2016 in Libië doodgeschoten. Beeld Maarten Delobel

Het bleef een soort jongensboek, zelfs in zulke benarde omstandigheden.

‘Een totaal jongensboek, ja, zeker met z’n tweeën. Jeroen en ik wilden vaak tegelijkertijd weer de spanning opzoeken als we een tijdje in Nederland waren geweest. Dan vonden we hier alles saai en vervelend en wilden we weer weg.’

In Afghanistan waagden jullie je leven om een verhaal te maken over een asfaltweg die met Nederlands geld was aangelegd. Jeroen werd later in Libië doodgeschoten toen hij de strijd om een huizenblok fotografeerde. Is het ...

‘Jij gaat nu vragen: is het dat wel waard? Ik vind dat een impertinente vraag. Die vraag stel je ook niet aan iemand die in Amsterdam geschept wordt door een taxi: is een ommetje door de buurt dat wel waard? Het ging niet om dat stuk asfalt alleen, het ging niet om dat huizenblok, het gaat erom dat er ergens ter wereld mensen lijden door een oorlog en dat hun verhaal moet worden verteld, zodat wij hier er niet van wegkijken. Bij dat werk loop je gevaar ja, en die keus maak je bewust, je zorgt ervoor dat je dat gevaar het hoofd kunt bieden. Toen we eenmaal kinderen hadden namen we nooit onnodig risico’s. Maar in Darfoer, met die idiote actie, hadden we die nog niet. En Jeroen en ik waren verschrikkelijke haantjes, we wilden met dat verhaal gewoon de eersten zijn.’

Jeroens weduwe Boes zei dat je Stoeri werd genoemd. Een oud-collega van je had het over de ‘huis-Rambo’ van De Groene.

‘Het wordt ook je imago, hè? Ik vond, en vind het nog steeds trouwens, een hartstikke goed imago, de rouwdouwer die gevaar het hoofd biedt en belangrijk werk doet in de wereld. Dat vond ik prachtig, ja.

‘Het is eng om je imago los te laten. Om niet langer Stoeri te zijn en in plaats daarvan bassischoolleraar te worden. Wat je nu bij de boeren ziet, die woedende jonge mannen met hun blokkeeracties – eigenlijk zijn ze gewoon bang om een omslag te maken en een nieuw vak te leren. Was ik ook bang voor. Ik vond het heel moeilijk, ik bleef maar twijfelen: moet ik het wel doen? Op een bepaald moment heb ik tegen mezelf gezegd: als je hiervan wegloopt, ben je laf. En je wilde toch geen lafaard zijn?’

Booms carrièreswitch is de uitkomst van een lange ontwikkeling die begint met zijn correspondentschap in India. Op zijn 40ste lijkt het een goed idee: ontslag nemen bij De Groene, zich ergens settelen met zijn jonge gezin, geen oorlogen meer en toch een avontuurlijk bestaan blijven leiden met heel Zuid-Azië als werkterrein. ‘Ik had me toen al wel gerealiseerd dat mijn gereis naar al die oorlogen steeds ook een vlucht was. Weg van alles wat lastig was, de strubbelingen bijvoorbeeld met mijn toenmalige vrouw, Tamar.

‘Nu hebben we een goede band, maar toen waren er veel spanningen, ook omdat ik me na terugkomst van een oorlog soms heftig in het Amsterdamse uitgaansleven stortte en me op allerlei manieren intoxiceerde. Drank, xtc, later ook weleens cocaïne, ik wist: dit moet stoppen. We hadden inmiddels twee dochtertjes, ik wilde in India opnieuw beginnen met zijn vieren. Ook weer een soort vlucht, achteraf gezien. Maar een van de motto’s in mijn boek is van Seneca, ‘met jou zijn de dingen die je ontvlucht’. Je neemt je ellende altijd mee.’

In Ik wil weg beschrijft Boom hoe de huwelijkse spanningen in India gewoon doorgaan, erger worden zelfs. Tamar wil scheiden; Boom verzet zich hevig tegen haar voornemen met de kinderen terug te gaan naar Nederland omdat hij dan zijn dochters niet meer zal zien. ‘Ik zag ons hele gezin instorten. Het was haar goed recht om bij mij weg te willen, maar ik was daar onmachtig in en in die tijd vond ik het heel moeilijk om onmacht op een andere manier te uiten dan in woede. Woede die naar binnen sloeg, of die naar buiten kwam in boze uitbarstingen, en die uiteindelijk altijd resulteerde in weglopen. Hup, weer op reis, nu naar de verste uithoeken van Zuid-Azië. Ik pakte het helemaal verkeerd aan.’

Wat had je beter moeten doen?

‘Ik had veel begripvoller kunnen zijn. Ik had mijn wanhoop kunnen omzetten in openheid, zodat Tamar had kunnen zien hoe verdrietig ik was.’

Maar jij was alleen maar boos.

‘Ik heb erg mijn best gedaan om dat niet de hele tijd te laten blijken in het boek, maar ik vrees dat dat niet gelukt is. Als je 50 wordt, gebeurt er iets, bij mij althans wel, dan ga je nadenken: hoe heb ik eigenlijk geleefd? En dit vind ik teleurstellend. Niet mijn leven als geheel, maar dit wel, dat het me niet eerder is gelukt om met gevoelens van verslagenheid en onmacht om te gaan.’

Joeri Boom: 'De kinderen op school hebben er geen boodschap aan dat ik Joeri Boom ben.’ Beeld Maarten Delobel

De stress en de eenzaamheid van het correspondentschap slaan extra hard toe als Tamar eenmaal terug naar Nederland gaat met de kinderen. Boom beschrijft hoe zijn opdrachtgevers bij grote gebeurtenissen allemaal tegelijk aan hem trekken; na dagen vol gierende deadlines weerstaat hij de neiging zich klem te drinken in zijn stille appartement, maar hij heeft een Indiase vriendin die veel drugs gebruikt en als hij met haar meedoet, gaat het toch mis. Na een bijna-overdosis mdma stopt hij met alle drugs. ‘Ik heb hulp gehad van de traumapsycholoog van de NOS, die me vertelde dat veel mensen die in crisisgebieden werken ermee worstelen. Nu raak ik niets meer aan. Vroeger vond ik: af en toe een roes moet kunnen, maar het risico is te groot. Dat vrolijke gevoel kun je ook op een natuurlijke manier opwekken, door bijvoorbeeld veel te sporten. Ik ben elke dag gaan trainen. Nee, tegen mijn dochters zeg ik: blijf ervan af.’

Op 2 oktober 2016 wordt Boom tegen elven ’s avonds gebeld, terwijl hij met zijn jongste dochter zit te skypen. Iemand van de NRC-redactie: Jeroen is doodgeschoten. Die middag heeft hij nog aan hem gedacht, daar in Libië: een mortierschot, een handgranaat en het kon gedaan zijn. Over zowel Jeroen als hemzelf de terugkerende gedachte: ons geluk is helemaal op.

Geloof je daarin? Dat je geluk kan opraken?

‘Nou ja, het zijn natuurlijk allemaal hersenspinsels, maar dat gevoel heb ik wel, ja, net als de hoop dat het door mijn docentschap nu ook weer wordt aangevuld. Want ik wil wel ooit weer het veld in. Ik ben wel van het magisch denken. Jeroen niet, die was supernuchter.

‘Pas na zijn dood heb ik me gerealiseerd hoe close we eigenlijk waren. Ik heb veel mazzel gehad dat we samen zijn geweest, maar het vervelende is: als je eenmaal weet hoe dat voelt, dan weet je ook hoe eenzaam het is als je weer alleen bent. Ik ben niet meer wie ik was voor zijn dood. Dat klinkt misschien heftig, maar ik ben echt geamputeerd. Ik heb een heel ander leven nu. Ik durf die twee levens niet eens met elkaar te vergelijken, want in de tijd dat Jeroen er nog was, ja, toen leefde ik wel méér.’

Na zijn dood ben je terug naar Nederland gekomen, maar het duurde lang voor je de knoop doorhakte, schrijf je. Waarom?

‘Ik wist dat ik het moeilijk zou krijgen terug in Nederland. Mijn identiteit zou weg zijn, ik was geen correspondent meer, mijn inkomstenbron voor ons gezin was weg. En Tamar had een nieuwe vriend, ik wist dat ik daar heel slecht mee kon omgaan, ik trok die gast toen totaal niet. Ik dacht: ik moet het niemand aandoen dat ik de gefrustreerde verlaten vader zonder inkomen in Nederland ga zitten wezen. Maar uiteindelijk hebben mijn dochters de doorslag gegeven. Natuurlijk moest ik terug. Zij zijn het belangrijkst van alles.’

Je bent na terugkomst weer in vaste dienst bij De Groene gaan werken. Geen gelukkige zet, zei je vriendin Charley, die je daar ontmoet hebt.

‘Nee, de glorietijd voor mij was voorbij. Ik was inmiddels erg gewend geraakt om mijn eigen gang te gaan en opeens had ik weer een chef die wilde dat ik dingen in stukken ging aanpassen. Bovendien brachten de verhalen die ik maakte me niet genoeg voldoening. Ik dacht te vaak: wat doe ik hier? Wat ik wel heel leuk vond, waren de jonge mensen die er werkten.’

Zoals Charley, die 21 jaar jonger is.

‘Ja, en Jaap, Rachid en Coen, jonge redacteuren. Het was de bedoeling dat ik ze wat zou leren, maar ze waren al heel goed. Dus ik begon me af te vragen: ben ik wel nodig hier?’

Vandaar het basisonderwijs?

‘Dat zat al lang in mijn hoofd. Het is misschien ook een soort schuld inlossen tegenover de kinderen die ik oorlogen zag rondrennen en die ik niet kon helpen. Ik weet nog dat ik in Afghanistan met Jeroen door de sneeuw liep, om de beurt in elkaar voetsporen, want er konden mijnen liggen. Vanaf de top van een heuvel zagen we een schoolklasje aan de oever van een zoutmeer. Een lerares luidde de bel en riep de kinderen bij elkaar. Het was zo’n sereen beeld, we durfden er niet heen. En ik dacht: wauw, dit zijn echt de dapperste mensen, de leerkrachten in oorlogsgebied, want die vluchten niet, die blijven.’

Heb je nu voor jezelf zo’n zelfde soort heldenrol gecreëerd?

‘Ik kan het niet ontkennen. Het is weer een superidentiteit, iedereen zegt: wat goed dat je dit doet! Maar op dagelijkse basis stelt dat niets voor, natuurlijk. Het is gewoon hard werken, zeker voor een chaoot als ik, met al die administratie. En de kinderen hebben er geen boodschap aan dat ik Joeri Boom ben, die ooit vanuit een rampgebied met zijn kop op tv kwam. Die moeten gewoon goed leren rekenen en lezen van een topleerkracht. En dat ben ik nog niet. Ik hoef niet de beste te zijn, zoals ik dat in de journalistiek altijd wilde, maar ik wil wel goed worden in mijn nieuwe vak.’

Boes, de weduwe van Jeroen zei: ik ben benieuwd hoelang Joeri het volhoudt.

‘Dat snap ik. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, schreeuwde alles in mij: daar moet ik naartoe. Die adrenaline blijft verslavend. Maar nee, de bedoeling is toch wel dat ik aan het genezen ben.’