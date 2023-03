Omdat ik er heilig in geloof dat het belangrijk is terug te keren naar plekken die je bij het eerste bezoek hevig hebben ontroerd, toog ik vorige week naar Rome, een stad waar zelfs de winter denkt dat hij de lente is.

Ik liep naar het Colosseum, op zoek naar dezelfde bekoring die ik voelde toen ik het gebouw voor het eerst zag. Dat viel uiteraard tegen, want als je iets voor het eerst meemaakt, tel je nu eenmaal het gevoel van verrassing bij de eigenlijke sensatie op, waardoor je de rest van je leven geneigd bent het daadwerkelijke geluk te overschatten.

Het is sowieso raar hoe herinneringen werken. De meeste hebben de permanente drang te vervagen, terwijl andere, hoe onbeduidend ook, een leven lang bij je blijven. Van sommige oud-klasgenoten is alleen die ene spijkerbroek met gaten overgebleven, terwijl mijn hersenen op andere momenten volledige dagen kunnen uitserveren vanuit de diepten van mijn kindertijd.

Nog zoiets geks: iedere keer als ik in deze stad arriveer, valt bij het eerste plaatsnaambordje dat ik zie de R even weg en denk ik aan mijn oma.

Van de dag waarop zij stierf herinner ik mij niets. Van ons laatste gesprek des te meer. Ik was net tweedejaars student in Groningen, had meer hormonen door mijn lichaam gieren dan een plofkip, maar was niet bij machte daar uiting aan te geven. De grote stad had me verlegen gemaakt.

Ik was die dag jarig en had een envelop met daarin 10 euro ontvangen, afkomstig uit zorgcentrum De Torentjeshoef. Onderweg naar college besloot ik haar te bellen.

‘Dankuwel, oma’, zei ik op het moment dat ik fietsend de Vismarkt passeerde. Het was zonnig en op de trappen voor de Albert Heijn dwarrelde een meisje rond. Ze was beeldschoon, maar omdat niemand dat haar vooralsnog had verklapt, straalde ze pure onbevangenheid uit. In mijn herinnering verspreidde ze een lentegeur.

‘Wat zei je?’, antwoordde mijn oma. ‘Ik versta je niet.’ ‘Dankuwel, oma’, schreeuwde ik nu over de Vismarkt.

Vanwege het volume keek het meisje mijn kant op en lachte mij uitbundig toe. Daarna stak ze een duim op. Ik weet nog wat voor sensatie er door mijn lichaam trok, want zoveel aandacht, die kon toch niet voor mij bedoeld zijn?

Niet veel later was mijn oma dood.

Ik heb het meisje waarschijnlijk nooit meer gezien en dat doet er ook niet toe. Veel belangrijker is dat elke keer als ik aan mijn oma denk, ik ook de Vismarkt in de zon voor me zie, net als die mooie meisjeslach. Dan denk ik aan iets vrolijks.