Van de bank af: ‘Triangle of Sadness’ en de nieuwe ‘Avatar’ zijn gemáákt voor de bioscoop

‘Triangle of Sadness’.

Bor, je rept van dé filmweek. Wat staat er op het menu?

‘Laat ik beginnen met Triangle of Sadness, maar we gaan het ook absoluut over de nieuwe Avatar hebben. Het interessante is: dit zijn de twee films die de bioscopen dat nodige zetje moeten geven in wat traditiegetrouw dé bioscoopmaand van het jaar is. Aan de ene kant heb je de artistieke triomf van Cannes: de Gouden Palm-winnaar Triangle of Sadness. En aan de andere kant is daar de mega-blockbusterhit Avatar: The Way of Water, het vervolgdeel waar we dertien jaar op hebben gewacht. Wat mij betreft twee uitstekende redenen om massaal naar de bioscoop gaan.

‘Triangle of Sadness (komedie, 147 min., ★★★★☆) is ook echt zo’n film die je met veel mensen tegelijk wilt zien. Er zitten scènes in waarbij die volle zaal meeleeft – dat hoor je, dat voel je. Deze film is gemaakt voor de collectieve beleving en voor de bulderlach.

‘Op een gegeven moment zijn we aan boord van een 100 meter lang superjacht en twee van onze hoofdpersonages – een fotomodellenkoppel – bevinden zich in de wereld van de superrijken. De leiding is in handen van een alcoholische, marxistische kapitein, fantastisch gespeeld door Woody Harrelson. Die besluit om het kapiteinsdiner te laten aanvangen op het moment dat er onstuimig weer wordt verwacht. Tja, die boot gaat natuurlijk tollen, het diner loopt grandioos in de soep, de kotsscène is nu al vermaard. Je ligt dubbel. In de woorden van regisseur Ruben Östlund: het einde van de westerse beschaving.

‘Östlunds films gaan over kuddegedrag; over hoe mensen zich altijd weer conformeren aan de groep. Ook dát maakt dat je zijn films met z’n allen moet zien. Die gaan niet over goed en kwaad, maar over ons gedrag. In Triangle of Sadness toont Östlund de standenmaatschappij op zo’n luxe jacht. Bovenaan de piramide heb je de superrijken en de fotomodellen, daaronder het zichtbare personeel, mensen die net wat betere banen hebben maar door de passagiers toch ook als een soort halve lijfeigene worden beschouwd. En weer dááronder bevindt zich het onzichtbare deel van het bootpersoneel, zoals de schoonmakers. Östlund zet die rangorde op een meesterlijke manier op z’n kop.

‘Lollig, maar het knaagt ook. Dit is óók een film over het soort exploitatie zoals we in de krant beschreven hebben vanwege het WK in Qatar. Ja, Triangle of Sadness is dé film voor dit moment om in de bioscoop te gaan zien.’

En dan: het langverwachte vervolg van Avatar. Ook al zo’n bioscooptip?

‘Ja, kan niet missen. Regisseur James Cameron laat de nieuwe 3D-technieken die hij voor het eerste deel heeft uitgevonden nu onderwater los. En die techniek lijkt er wel voor gemaakt: de onderzeewereld is tenslotte ook een beetje een andere wereld. En dat mengt Cameron hier met het buitenaardse: de meest wonderlijke vissen en anemonen, waar die blauwe Na’vi-wezens dan doorheen zwemmen.

‘Echt, je vergaapt je aan wat je ziet in Avatar: The Way of Water (sciencefiction, 192 min., ★★★★☆). Deze film is een vorm van pure cinema, schreef ik eerder in mijn recensie. Het is net alsof je nog scherper ziet, nog dieper. Een sensatie. Het heeft even geduurd, maar Cameron tilt de visuele lat wederom verder omhoog. Ook dat is een reden om naar de bioscoop te gaan: iets zien wat we nog niet eerder zagen. Als je Avatar thuis ziet, heb je Avatar niet gezien.

‘Je gaat niet per se voor het verhaal naar Avatar – althans, ik niet. Daar zit ’m niet het unieke van deze film. Avatar: The Way of Water vertelt een wat rechttoe-rechtaan episch avontuur over een held die overstapt naar de andere kant en deel wordt van het Na’vi-volk, om zich vervolgens te verzetten tegen de koloniserende en ecologisch verwoestende mens. Actuele thema’s, overigens, maar de gelaagdheid zit ’m in het beeld en niet in het verhaal. Dat vind ik geen bezwaar: de film overtreft nog steeds mijn verwachtingen. Af en toe zat ik achterover gedrukt in mijn stoel en kon ik alleen nog ‘wow’ zeggen. Cameron is een pionier, iemand die met elke nieuwe film iets wil verrichten wat nog nooit eerder is gedaan. Zulke filmmakers moeten we koesteren.’