Van blindenbuddy tot aangelijnde hond: praktische tips voor het hardlopende volk

Psycholoog, politicus en ‘ranke blondine’ Tjarda Struik loopt hard, net zoals miljoenen andere Nederlanders. ‘Op het eerste gezicht zie je niets aan Tjarda Struik’, schrijft Runner’s World, maar haar gezichtsvermogen bedraagt slechts 5 procent.

Struik is het covermodel van een editie van het hardloopblad dat voor een deel in het teken staat van lopers met een visuele beperking. De coverteksten zijn in braille, het lettertype is op sommige plaatsen aangepast. Er is samengewerkt met Running Blind, een stichting die zich inzet voor veilig hardlopen voor slechtzienden.

Struik is de ideale ambassadeur. Ze voltooide een universitaire opleiding en begon na haar studietijd met hardlopen. Ze loopt het liefst alleen, met uit voorzorg een hesje met de tekst ‘Blind runner’, en wil de eerste blinde vrouwelijke burgemeester worden, voor de VVD: ‘Als je hardloper bent, weet je wat het is om tegen de wind te boksen.’

Mentale steun

In een ander stuk worden ‘buddy’s’ geëerd. Een loper noemt haar loopmaat ‘de TomTom tijdens het hardlopen’ en prijst haar ook vanwege haar mentale steun. ‘Kom op, nog even, het bier staat al koud’, hoort ze dan – een prima aanmoediging.

Op andere plekken is Runner’s World gewoon weer Runner’s World, met veel praktische tips voor het hardlopende volk. Dat gaat via ‘landen op je hiel kan botversterkende voordelen hebben’ en ‘roeien is aan te bevelen voor hardlopers’ tot – nogal een open deur natuurlijk – ‘de juiste voeding is cruciaal voor een goede prestatie’.

Een buitenbeentje is Piet Wiersma, een ‘ultraloper’ die zich verbetering van het wereldrecord op de 100 kilometer ten doel heeft gesteld: onder de zes uur. Depressies bevecht hij door zichzelf te beproeven. ‘Op de donkerste dagen doet de depressie me verlangen naar lijden. Fysieke pijn leidt af van emotionele pijn.’

Lichtvoetiger is een stuk over een ander buitenissigheid, ‘canicrossen’. Dat is hardlopen met een (aangelijnde) hond. De les: met een hond loop je harder.

Hardlopen in voetbalshirt

De bekende hardloper van de maand is Kluun, de schrijver. Hij loopt in voetbalshirts, van Barcelona en Juventus onder meer, gecombineerd met een voetbalbroek of trainingsbroek. Daarmee onderscheidt hij zich, zoals iedereen dagelijks op straat kan zien, van het merendeel van de hardlopers.

Zijn wijze woorden, tevens vloek in de kerk: ‘Ik vind dat je jezelf volstrekt belachelijk maakt als je iets doet waar je niet heel goed in bent en er wel een echte outfit voor hebt.’