Van ‘balloonbusters’ tot de slag bij Fleurus: de rijke geschiedenis van de spionageballon

Als het een Hollywoodfilm was, zou de scenarioschrijver ontslagen zijn wegens ‘te vergezocht script’. Sinds de Verenigde Staten begin deze maand melding maakten van een mysterieuze ballon die over hun land trok, voltrok zich een verhaal vol bizarre plotwendingen. Een mysterieus gevaarte in de lucht, met daaronder drie schoolbussen aan meetapparatuur. Amerikanen die Chinezen beschuldigen van spionage, Chinezen die tegenwerpen dat het slechts een weerballon is. Radars die worden bijgesteld. De ontdekking van nóg meer mysterieuze voorwerpen, die ook allemaal uit de lucht worden geschoten. Een Amerikaanse generaal die aliens in eerste instantie ‘niet uitsluit’, de ufo-fanclub die aliens juist wél uitsluit, want als rechtschapen X-files-kijker moet je natuurlijk altijd het tegenovergestelde zeggen van wat de regering beweert.

De Chinese ballon nadat hij is kapotgeschoten voor de kust van South-Carolina. Beeld Reuters

Als het echt een spionageballon is, is dat een nieuw hoofdstuk in een rijke geschiedenis. De Fransen lieten al in 1794 een observatieballon op om de vijand te bespieden bij de slag bij Fleurus. Soldaten keken uit over het slagveld en gooiden hun notities over troepenbewegingen naar hun collega’s op de grond.

De hoogtijdagen van de militaire ballonnen vonden plaats tijdens de Eerste Wereldoorlog. Beide strijdende partijen stuurden met waterstof gevulde observatieballonnen de lucht in. Om de ballon, en de ballonvaarder met z'n verrekijker, te beschermen, stond luchtafweer paraat en vlogen er vaak gevechtsvliegtuigen mee. Een ballon aanvallen was dan ook een gevaarlijke klus, al lukte het sommige ‘balloonbusters’ toch om er een indrukwekkend aantal uit de lucht te knallen. De Belg Willy Coppens werd zo met 34 voltreffers de kampioen ballonnen neerhalen.

Volgende hoofdstuk in de militaire ballonnen: tijdens de Tweede Wereldoorlog liet Japan een hele vloot ballonnen afdrijven richting de Verenigde Staten. Onder de ballon hingen zakken met explosieven. Bij het einde van de vlucht, die een paar dagen duurde, zorgde een timer met een mechaniekje ervoor dat de explosieven naar beneden vielen. Doel was onder meer om bosbranden, angst en chaos te veroorzaken in de Verenigde Staten. De ballonbommen waren het eerste intercontinentale wapen, maar richtten relatief weinig schade aan. Vanwege falende techniek ontploften veel bommen niet, en door de hoge vochtigheid vatten bossen geen vlam.

En nu dus de hernieuwde militaire interesse in ballonnen, waarbij de Amerikanen claimen dat de Chinezen een complete vloot aan spionageballonnen hebben, waarvan een aantal ook al boven Europa zou hebben gezweefd.

Het klinkt allemaal wat ouderwets, spieden vanuit ballonnen in een tijdperk waarin satellieten tot op de vierkante meter foto’s kunnen maken van wat er gebeurt op de grond. Maar de ballonnen hebben ook voordelen, zoals lage kosten en relatief lang en laag boven een bepaalde plek kunnen hangen. Dus dit zou zomaar een nieuw tijdperk kunnen inluiden van militaire ballonnen – en dus ook van technieken om ballonnen tijdig te spotten en neer te halen.

Ondertussen schoten de VS in korte tijd al vier mysterieuze objecten uit het luchtruim voor verder onderzoek, en meldde Oekraïne deze week dat het diverse Russische ballonnen heeft neergehaald. Als het in dat tempo doorgaat, sneuvelt het record van Willy Coppens.