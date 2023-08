Van Appel tot Basquiat? Met die suggestie meet het Cobra Museum zich een te grote broek aan ★★★☆☆

Karel Appel, ‘Vragende kinderen’ (1951), Cobra Museum, Amstelveen.

‘Hoogstens een stadstuintje met rond de kiosk hier en daar een dichter.’ Zo typeerde Hugo Claus in 1965 de literaire revolutie van de Vijftigers in Nederland en België, met bekende namen als Lucebert, Remco Campert, Louis Paul Boon, Gerrit Kouwenaar en Claus zelf. Oeps. Vraag is: zou deze relativering ook gelden voor de verdiensten van die andere bekende artistieke omwenteling die aan de Vijftigers verwant was, de Cobra-beweging? Was dat ook een opgeklopte dorpsrel in het plaatselijke café? Of werkelijk een internationale revolte die haar historische belang mag opeisen?

Op zich had Claus recht van spreken. Hij schilderde, schreef gedichten, toneelstukken en proza, en was zowel bendelid van de Vijftigers als Cobra. Halverwege de jaren vijftig vertrok Claus naar Rome (zijn vriendin Elly Overzier wilde actrice worden), nam hij afstand tot wat in de Nederlandse rivierdelta en op het Vlaamse ‘vlakke land’ aan kunst werd geproduceerd, en koos hij meer zijn eigen, onafhankelijke pad.

Had Claus gelijk?

Dit jaar viert het Cobra Museum in Amstelveen met de tentoonstelling Grenzeloos en vrij. Van Appel tot Basquiat dat Cobra 75 jaar geleden werd opgericht. Om precies te zijn: op 8 november in het Parijse café Le Notre Dame. Ondertekenaars van het kunstenaarsmanifest waren de Nederlanders Karel Appel, Constant Nieuwenhuys en Corneille, de Belgen Christian Dotremont en Joseph Noiret en de Deen Asger Jorn.

In de teksten die deze leden tijdens de Cobra-periode schreven komt een wirwar van bedoelingen en idealen naar voren. Met als rode draad dat kunst antiburgerlijk zou moeten zijn, tegen de bestaande orde, uit de ruwe materie geschapen, als door een kind gemaakt, niet-academisch, vrij, spontaan, energiek. Appel zou het later samenvatten met: ‘Ik schilder als een barbaar in deze barbaarse tijd’.

De artistieke samenwerking duurde overigens maar drie jaar. Toch was de stormachtige manier waarop Appel en consorten de naoorlogse truttigheid en apathie probeerden te bestrijden baanbrekend – destijds. Vitaal, vernieuwend, fris. Superlatieven zijn er altijd genoeg gebezigd over de historische rol van de Cobra-kunst. Maar de suggestie in Amstelveen dat Cobra een (mogelijke) rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van andere wilde, ruwe, compromisloze kunst - ‘tussen Van Gogh en Jonathan Meese’ - is jezelf een te grote broek aanmeten.

Te keurig

Wellicht zijn er overeenkomsten in stijl en kleur tussen de Cobra-kunstenaars en latere schilders. Maar wie dieper graaft en op zoek gaat naar thema’s en motieven, kan toch moeilijk beweren dat schilderijen van bijvoorbeeld Jean-Michel Basquiat of Georg Baselitz iets met Cobra van doen hebben. Baselitz woekert met een WOII-trauma en is eerder verwant aan het Duitse expressionisme van Kirchner en Nolde; Basquiat is een streetartkunstenaar die raciale ongelijkheid en armoede in Amerika aankaart. Met containerbegrippen als ‘individuele vrijheid’, ‘experimenten’ of ‘volkskunst’, zoals die in de catalogus regelmatig worden gehanteerd, lukt het je niet om de boel aan elkaar te schrijven.

Jean-Michel Basquiat, zonder titel (1982), Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam.

Wat ook niet meewerkt is dat de tentoonstelling zelf niet de meest enerverende is. Het blijft altijd een kwestie: hoe presenteer je schilderijen, die op zich energiek gemaakt zijn, op zo’n manier dat de woelige tijdgeest ook echt door de zalen vibreert? Lastig. Een voor een tegen een al dan niet gekleurde muur ophangen, geordend naar thema (het gebaar, kind) slaat elke revolutionaire trilling dood. Te keurig, te verantwoord. Braaf.

Niemand kan iets tegen een fraai schilderij van Jorn hebben, een beeld van Lotti van der Gaag, een sculptuur van Willem de Kooning, een pentekening van Vincent van Gogh - het is er echt allemaal! - maar waar blijft de revolutionaire zindering? Er hangt een muurvullende foto van de opening van de Cobra-tentoonstelling in het Amsterdamse Stedelijk, 1949. Dáár spat het avontuur van af.

Of Cobra een grote kunsthistorische rol heeft gespeeld valt te betwijfelen; het is eerder een conclusie die wij, trotse Nederlanders graag willen trekken. Het belang van de nationale rebellenclub die in een paar hoofdsteden de boel omver wierpen, was toch vooral een lokale aangelegenheid; een stadstuintje met hier en daar een kunstenaar, zoals Hugo Claus concludeerde - hoe belangrijk, gelet op de afzonderlijke oeuvres, sommige kunstenaars ook waren.

Méér dan Appel en Corneille Het goede nieuws: het jubileumoverzicht van Cobra in Amstelveen biedt een overvloed aan werk van bekende en onbekende kunstenaars. De weelderige ‘hortussculpturen’ van Ferdi Tajiri-Jansen, de Curaçao-schilderijen van Frieda Hunziker, het lichtvoetige impressionisme van Ernest Mancoba; het arsenaal aan Cobra-deelnemers wordt met deze tentoonstelling behoorlijk uitgebreid met vergeten tijdgenoten. Dat lange tijd de belangrijkste rol binnen de beweging werd opgeëist door enkele mannelijk leden – Appel, Corneille, Jorn, Dotremont, Constant – is begrijpelijk omdat zij in 1948 de initiatiefnemers waren. Maar een jaar later, op de eerste Cobra-tentoonstelling in het Amsterdamse Stedelijk Museum (nog immer legendarisch vanwege de onconventionele inrichting van architect Aldo van Eyck en de baanbrekende rol van directeur Willem Sandberg), was de groep al uitgegroeid tot een kleine dertig kunstenaars.