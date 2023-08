Jette Søndergaard en Ole Sørensen in ‘Forever’.

Alsof het niet is gebeurd, zo behandelt de Deense film Forever de dood van een van de belangrijkste personages. Eerst is hij er steeds bij, de volwassen zoon van Egon en Maren. Hij helpt zijn vader in de winkel, blijft regelmatig eten, viert verjaardagen en feestdagen met zijn ouders en zus Lily. Plotseling komt hij niet meer. Er was een begrafenis, maar van wie en waarom? Regisseur en scenarioschrijver Frelle Petersen laat het in het midden.

Het is een gat in de film, passend bij de gevoelens van de achterblijvers. Moeder Maren probeert zo weinig mogelijk aan haar zoon te denken, ze wil ook niet over hem praten, alsof ze hem terug kan krijgen door zijn overlijden te verzwijgen. Haar man heeft het daar moeilijk mee: hij denkt soms dat hij de enige is die hun zoon mist. Lily, bezig met een slopende vruchtbaarheidsbehandeling, probeert tussen haar ouders te bemiddelen. Voor haar verdriet is nauwelijks ruimte.

Van alle films over rouw is Forever misschien wel de ingetogenste. Egon en Maren zijn gesteld op harmonie, rust en vaste patronen. Lily heeft hun kalme inborst geërfd. Als er al ruzie is in deze familie, horen de buren daar niks van. Maar de stilte begint steeds zwaarder te wegen. Kalm maar onverbiddelijk laat Petersen zien hoe ieder gezinslid net een beetje anders uit het lood raakt, tot geen enkel familieritueel nog kan verhullen dat ze van elkaar losraken.

Het knap geschreven, mooi geacteerde Forever zoekt het niet in grote gebaren, maar in de precieze weergave van verdriet. Dat kan in een blik zitten, maar ook in een weggelaten woord, het gebrek aan vreugde, de loze pogingen interesse op te brengen voor een verhaal van een buurman. De gemeenschap is hecht in het zuiden van Jutland waar Maren en Egon wonen, maar rouw kun je niet uitsmeren, het is ieder voor zich.

Tot het einde blijft Forever bescheiden, maar ondoordringbaar of afstandelijk is de film nooit, en saai evenmin. Ondanks het gebrek aan spanning en emotionele uitbarstingen weet Petersen duidelijk te maken dat er veel op het spel staat. Drama zit ook in kleine dingen, laat Forever zien. Simpelweg doorleven en een volgende verjaardag vieren, is soms al een hele kunst.