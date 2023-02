Valiant Hearts - Coming Home: oorlogsellende in een game in de vorm van een strip

Valiant Hearts: Coming Home vertelt het verhaal van vijf mensen gemangeld door de oorlogsmachinerie in The Great War. Beeld Ubisoft

Van journalisten wordt wel gezegd dat het mislukte romanschrijvers zijn. Hetzelfde valt te zeggen van sommige gamemakers: aan hun werk kun je zien dat ze eigenlijk liever strips hadden willen tekenen of een film regisseren. Die theorie lijkt goed toe te passen op Valiant Hearts: Coming Home, de eerste game van de Franse uitgever Ubisoft voor Netflix (daarover hieronder meer).

Coming Home borduurt verder op Valiant Hearts: The Great War, een game die in 2014 verscheen en alom belangstelling trok en overwegend goede kritieken kreeg. Het was een bijzonder computerspel, zowel in thematiek als in artistieke aanpak.

Beide games spelen zich af tegen het decor van de Eerste Wereldoorlog, die zo pas ging heten nadat de wereld de Tweede achter de rug had. In de meeste oorlogsgames sta je in de laarzen van een soldaat of desnoods een lid van het ondergrondse verzet, maar in vrijwel alle gevallen beleef je de oorlog over de loop van een geweer.

Niet in Valiant Hearts: Coming Home: er valt vrijwel geen schot. We volgen de lotgevallen van een handvol personages, van diverse pluimage. Niet alleen soldaten, maar ook burgers. Niet alleen Fransen, Britten, Amerikanen – ‘de goede kant’ – maar ook Duitsers. Het zijn allemaal gewone mensen, gemangeld door de brute oorlogsmachinerie.

Valiant Hearts: Coming Home heeft de beeldstructuur van een strip. Beeld Ubisoft

De game oogt als een levend stripboek, met beperkte animaties en symbolen in tekstballonnen om emoties te duiden (zoals een donderwolk als iemand scheldt). Het spel is grotendeels een side-scroller, waarin figuurtjes zich van links naar rechts door een landschap of decor bewegen. Net als in een strip worden sleutelmomenten uitvergroot in een apart panel. Je kunt je zo het stripboek voorstellen als iemand Coming Home op papier zou uitbrengen.

Vrij eenvoudig

Coming Home is een vrij eenvoudige game, met mechanismen die of onmiddellijk duidelijk zijn of zich vrij snel laten raden. Personages vertellen in tekstballonnetjes wat er moet gebeuren, objecten die je nodig hebt lichten op als je erlangs loopt.

Om een voorbeeld te geven: waarom je buiten op een veld een tak moet oprapen wordt helder als je daarna een hangar betreedt waarin je een vliegtuig moet repareren. Een hijsmachine waarmee je de zware vliegtuigmotor op zijn plek moet krijgen staat op een onbereikbare verhoging. Maar door een tak tegen een van de hendels te gooien komt het apparaat in beweging en kun je de motor oppikken en in de vliegmachine laten zakken.

Zo zijn er meer puzzels om op te lossen naast spelonderdelen waarin tactisch inzicht wordt vereist, of die simpelweg om de juiste timing vragen. Dan moet je mijnen vermijden door op het gepaste moment halt te houden of je personage juist harder te laten rennen. De bedieningsmogelijkheden op een smartphone of tablet zijn beperkt, zeker als een game geen ondersteuning bieden voor controllers (de stuurpookjes zoals bij een PlayStation of Xbox zitten).

Er is geen gesproken dialoog in Valiant Hearts: Coming Home, maar tekstballonnen met symbooltaal. Beeld Ubisoft

Valiant Hearts: Coming Home is niet alleen deels strip, deels animatiefilm, deels puzzelgame, maar ook part geschiedenisboek. Spelers kunnen korte stukjes toelichting lezen die uitleggen waarom de Eerste Wereldoorlog te boek kwam te staan als The Great War: groot in omvang en groot in gruwelijkheden, vooral door de toepassing van nieuwe strijdmiddelen als de tank en het vliegtuig.

Niks met elkaar te maken

Tussen alle bedrijven door probeert Coming Home ook het menselijk drama achter de oorlog te vertellen, maar slaagt daar slecht in. Daarvoor ontbreekt het verband tussen de handelingen – het oplossen van puzzels – en alle persoonlijke tragedies. Ze hebben niks met elkaar te maken. Dan is het moeilijk om je te verplaatsen in bijvoorbeeld Afro-Amerikaanse soldaten die onder de geuzennaam Harlem Hellfighters meevochten op de slagvelden in Frankrijk en België, en die bijna pas een eeuw later erkenning kregen voor hun bijdrage aan de uiteindelijke overwinning.

Valiant Hearts: Coming Home is prachtig gemaakt en toegankelijk ook voor minder geoefende speler. Maar het is misschien niet het juiste vehikel om de verschrikkingen van een oorlog mee te verbeelden.

Zo worden missies uitgelegd in Valiant Hearts: Coming Home: zoek hout voor de oven. Beeld Ubisoft