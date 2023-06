‘Vake Poes’ is een gitzwart familie-epos over de definitieve sporen die geweld nalaat ★★★☆☆

‘Vake Poes; of hoe God verdween’ van Lisaboa Houbrechts. Beeld Kurt van der Elst

Lijnrecht staan ze tegenover elkaar: ‘Vake Poes’ en ‘Moeke Poes’, beiden gevangen in verdriet en pijn. Zij wendt zich tot God, hij keert zich ervan af. Ze staan niet ver van elkaar vandaan, maar de afstand is onoverbrugbaar. Een muur aan onzichtbare trauma’s staat tussen hen in.

De ambitieuze muziektheatervoorstelling Vake Poes; of hoe God verdween gaat over intergenerationeel trauma. Via drie ijzingwekkende misbruikscènes – suggestief geënsceneerd en daardoor bloedstollend levensecht – toont de Vlaamse theatermaker Lisaboa Houbrechts dat geweld definitieve sporen nalaat. Alleen het bloed kan worden weggewassen; de wonden blijven.

Sander Janssens is theaterrecensent voor de Volkskrant. Hij schrijft vooral over toneel, muziektheater en performance.

Het drama ontvouwt zich rondom Vake Poes (Stefaan Degand), die als kind door zijn pastoor werd misbruikt. Hij trouwt later met de diepgelovige Maria (Elsie de Brauw), die zorgdraagt voor haar getraumatiseerde broer (Pieter Ampe) – een man die zijn handen ook niet kan thuishouden.

Als een gekweld dier beweegt Vake Poes zich over de speelvloer: gebogen, grommend en vloekend maakt Degand het trauma van zijn personage fysiek. De onmacht die zich uittekent in zijn vergeefse pogingen de keten van geweld te doorbreken, komt op sommige momenten hard binnen.

Zijn kleindochter wordt gespeeld door Eddie Dumont (2012). Door haar blik bekijken we het verhaal van haar grootvader, als door een troebele bril waarin werkelijkheid en fictie zich vermengen. Zintuiglijk en met veel gevoel voor symboliek toont Houbrechts een rijgdraad aan fragmenten uit het leven van Vake Poes, als scherven die gemeen kunnen snijden. In de voorstelling wordt een persoonlijk misbruikdrama verweven met grotere politieke geweldstromen: in zijn verbeten afkeer van God blijkt Vake Poes zeer vatbaar voor het oprukkend nazisme. Vaak ligt de ene vorm van geweld aan de basis van een andere.

Met een grote groep acteurs, dansers en zangers, vier kindacteurs en opnamen van het symfonisch orkest van Opera Ballet Vlaanderen, schildert de 30-jarige regisseur in trefzekere streken dit gitzwarte familie-epos. De synergie tussen spel, dans en zang is vaak indrukwekkend.

Toch had de balans sterker gekund: zwaarte komt doorgaans harder aan als er contrasten tegenover worden geplaatst. In de vooral duistere theatertaal die Houbrechts hanteert – donkere toneelbeelden, aangezet met een aanzwellende Johannes-Passion van Bach – zijn de spaarzame momenten waarop ze lichtere tonen aanslaat als reddingsboeien waaraan je je vastklampt. Een banale dialoog over de prijs van een fles Dreft, voelt als zuurstof onder water: je zuigt het in je op omdat je aanvoelt dat het maar tijdelijk is.

Soms overspeelt Houbrechts haar hand en slaat de symboliek juist dood, in plaats van dat die verdieping aanbrengt. Als er halverwege een Jezuspop wordt gemolesteerd en aan het kruis wordt genageld, wordt de beeldtaal wel erg expliciet.

Houbrechts verknoopt de afkeer voor geloof met de intense behoefte aan spirituele zingeving, in een intrigerende theatervertelling die grote geweldsstructuren ontleedt.