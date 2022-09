Vagina met vretende mannen: kunst weet z'n weg naar de krochten in je hoofd wel te vinden

Fragments of Lolita’s blanket, 2022, handgetuft wol en augmented reality, 160 x 65 cm. Beeld Sampat Studio, Rademakers Gallery

Het gebeurt wel vaker dat een kunstwerk pas in tweede, derde of soms tiende instantie iets prijsgeeft, maar dan is dat meestal omdat ik een detail gewoon niet had opgemerkt. In dit geval liet een kunstwerk zich van een nieuwe kant zien door mijn telefoonscherm ertussen. Iets wat ik normaal bij kunst kijken juist probeer te vermijden. Wat u hiernaast ziet, zie je niet als je ervoor staat. In galerie Rademakers in Amsterdam stond ik voor dit tapijt, handgemaakt (‘getuft’) van wol. Met 24 vierkantjes geeft Fragments of Lolita’s Blanket inderdaad het gevoel van een patchworkdeken. Aanvankelijk zag ik alleen die aardbei.

Harry Styles

Maar soms kun je nog voordat je bewust registreert wat je ziet, op intuïtie een associatie krijgen. Zo zat ik hier zomaar een zinnetje uit een nummer van Harry Styles bij te neuriën. Tastes like strawberry, on a summer evening... Logisch vanwege de aardbei, maar wat ik nog niet had bedacht was dat het vooral kwam door de kringelige vaginavorm ín die aardbei. Want die had ik nog niet herkend. Harry Styles’ nummer Watermelon Sugar gaat over de smaak van de vagina van z’n vriendin, heb ik begrepen, dus blijkbaar was er wel iets doorgedrongen.

De galerist wees me erop dat ik naar de helft van het kunstwerk stond te kijken. Het was pas af, liet ze zien, als ik er via een app naar keek met augmented reality. Ik hield de telefoon voor het tapijt en hup, daar verscheen het eerste konijn. Een Donnie Darko-achtig menskonijn met blote billen naar mij gericht. De tweede kwam erbij, en toen nog een. Genoeglijk zitten ze gehurkt te vreten, de rode spetters vliegen in het rond. Wat het meteen, op een vreemde manier, ook een gewelddadig beeld maakt. Vagina, vretende mannen en bloedrode spetters – kunst weet z’n weg naar de krochten in je hoofd wel te vinden.

Sampat Studio, Fragments of Lolita’s blanket, 2022, handgetuft wol en augmented reality, 160 x 65 cm. Beeld Rademakers Gallery

De combinatie van zo’n digitale techniek en het eeuwenoude ambacht van een woltapijt is wonderlijk. Waardering van textielkunst heeft zo zijn eigen geschiedenis – in Rubens’ tijd waren tapijten vele malen duurder dan schilderijen, terwijl de afgelopen eeuw ambachtelijk gemaakte textielkunst juist in het ‘vrouwenhoekje’ gedreven werd, inferieur aan ‘hoge’ schilderkunst. En terwijl de NFT’s (non-fungible tokens) ons om de oren vliegen, is ook het grote publiek met digitale kunst nog niet helemaal senang. Ik had ze nog niet eerder samen zien komen; augmented reality wordt al lang gebruikt in de kunst, maar voor zover ik wist vooral voor educatie. Om iets extra’s te zien bij het schilderij waar je voor staat, zoals een foto van dezelfde locatie of een voorschets. In dit geval is het een deel van het werk zelf.

Vormen van vrouwelijkheid

Sampat Studio, bestaande uit de Maleisische kunstenaars Marcos Kueh en Isabelle Nair-Lacheta, is pas net op gang. Kueh studeerde dit voorjaar af aan de kunstacademie in Den Haag. In een interview liet hij onlangs weten nog geen eigen atelier te hebben. Ondertussen schiet zijn carrière even in dat gevaarlijke tempo van een buzz; een tempo dat doorgaans slecht past bij de duurzaamheid van beeldende kunst. Musea kochten zijn glanzend geweven tapijten aan, hij kreeg een Young Blood Award van galerie Ron Mandos. Fragments of Lolita’s Blanket gaat naast die spanning tussen tastbare en virtuele realiteit ook over vormen van (geseksualiseerde) vrouwelijkheid. Een paar kersen met dansende tieten ervoor, een spuitend babyflesje, gebeugelde tienertanden die ‘online’ diamanten krijgen. De zorgvuldigheid van Kuehs ambacht, de eeuwenoude thematiek van omgang met vrouwelijke waarden en de speelsheid van de virtuele werkelijkheid die Nair-Lacheta toevoegt, maken het een kunstwerk dat ik graag zou zien rijpen, om er een tweede, derde en tiende indruk van te krijgen.