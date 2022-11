Vader Koet liet zien hoe ouders het exploiteren van hun gezinsleven aan zichzelf verkopen

‘Ik wilde deze video eigenlijk niet maken, maar ik denk niet dat ik eraan ontkom.’ Het zit Ruben Koet, vader van familievlogkanaal Koetlife, niet lekker – het item dat Arjen Lubach onlangs maakte. Lubach kaartte aan dat vlogfamilies – zoals die van Koet, maar ook de bekendere Bellinga’s – in strijd handelen met wetgeving rond kinderarbeid. Bovendien, zei Lubach, hebben hun kinderen er niet voor gekozen ‘geld in het laatje’ te brengen met hun online-aanwezigheid.

Hoewel dit punt de afgelopen jaren vaker is gemaakt, ging Lubachs video aardig viraal, met 621.000 kijkers op YouTube. De reactievideo van Ruben Koet werd slechts 9.000 keer bekeken. Jammer, want juist die geeft antwoord op de grote vraag als het gaat om familievloggers: hoe ouders het online exploiteren van hun gezinsleven verkopen aan zichzelf.

Ruben Koet in zijn reactievideo. Beeld YouTube

Belangrijk voor dat antwoord is de praktijk van cognitieve dissonantie. Ruben begint direct over de Bellinga’s, want ‘ja, díé buiten de kinderen uit tot op het bot. Laten we eerlijk zijn. Die kinderen hebben elke dag een camera op hun smoel, hebben niet te kiezen.’ Zíjn kinderen wel, vindt Ruben – een claim die hij onderbouwt met de mededeling dat hij het er ‘met ze over heeft’ en dat hij ‘heus niet altijd’ loopt te vloggen.

Dat Koet zijn familiekanaal in 2014 begon, toen zijn drieling 3 was, laat hij buiten beschouwing. Net als het gegeven dat hij hen daarvoor al liet figureren op zijn pretparkkanaal Xtremerides – om er vermoedelijk zo achter te komen dat kindercontent flink beter scoort dan reviews van achtbanen. Kijk, zegt Ruben, ‘er zijn zo veel dingen die je met kinderen kan doen waarvan je je kan afvragen of het wel goed is’. De Bellinga’s bijvoorbeeld, die gaan met hun kinderen naar de kerk. Kan je ook een hele discussie over hebben – is geloof goed voor de opvoeding van een kind? Gaat hij verder niet over oordelen.

Ruben vindt dat iedereen lekker zelf moet weten of-ie wil vloggen – we leven in een vrij land. En trouwens: ‘Als je mijn kinderen vraagt wat ze willen worden, zeggen ze: youtuber.’ Ze kijken inmiddels ook vlogs terug. ‘Dan komt Jason naar me toe met een video van zichzelf, zegt-ie papa, kijk, die is 2 miljoen keer bekeken!’ Zijn andere zoontje Jayden is beperkt – ‘kunnen we moeilijk over lopen doen, is gewoon een feitstelling’ – maar wordt door andere kinderen toch geaccepteerd, ‘omdat hij de grote youtuber is’.

Koetlife-vader Ruben vormt een perfect portret van het soort hufterigheid waarop Nederlanders steeds meer patent lijken te hebben – het type waarbij je vooral bezig bent de focus te verleggen richting diegenen die nog net iets hufteriger zijn dan jijzelf. Als we over een paar decennia daadwerkelijk onder zeeniveau verdwijnen, is het overgrote deel van onze bevolking vermoedelijk te druk met wijzen naar kennissen die net iets vaker dan zijzelf naar Marbella zijn gevlogen om over te gaan tot een werkbaar Deltaplan. En de rest is dan bezig daar een vlog over te maken.