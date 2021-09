Vader en zoon Hans en Julien Croiset leveren prachtig acteerwerk in Beneden de rivieren

Vader en zoon Croiset. Beeld Marieke Timp

Een zoon die de as van zijn vader wil uitstrooien in de moestuin van die vader. Tegen zijn zin stapt hij in Amsterdam in de trein om naar Limburg af te reizen, zijn geboortegrond, beneden de rivieren. In de tuin, waar vroeger kersenbomen stonden en nu tuinbonen en tomaten groeien, komt ineens die vader aanzetten. Hij gaat zitten en begint te praten. Er valt tussen vader en zoon nog het een en ander te bespreken voordat de as in de aarde zal worden opgenomen.

Dat is het uitgangspunt van het toneelstuk Beneden de rivieren van Ger Thijs, in 2002 voor het eerst gespeeld door Hans Croiset als de vader en Ger Thijs als de zoon. In deze versie is Croiset opnieuw de vader, twintig jaar ouder, maar dat maakt in de dood niet uit. Bovendien speelt hij zijn rol met zo veel souplesse dat het een warm weerzien is. Julien Croiset is nu zijn zoon, en is dat in het echt ook. Agaath Witteman, vrouw van Hans, moeder van Julien, regisseerde.

Een familievoorstelling dus, die op lichte wijze over zware onderwerpen gaat. Daar in die tuin moeten vader en zoon in het reine komen met hun verleden. De een altijd op de vlucht, de ander koud van binnen. Dat levert prachtig acteren op, waar de oudere Croiset (85) in zijn tekstbehandeling tovert met stemmingswisselingen en bezonken terugkijkt, en de jongere Croiset (55) in een knappe rolopbouw tot zelfinzicht komt. Hij moet tenslotte nog verder in het leven. Voor zijn vader zit de reis erop, hij was maar een tijdelijke passant.

Het is de vraag of er ooit nog iets zal groeien in die tuin.