Vacature: de Volkskrant zoekt een freelance allround online redacteur

De webredactie van de Volkskrant in pre-coronatijden. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Je bent een journalist die ervan houdt direct actie te ondernemen als er iets gebeurt in de wereld, met een sterke drang de feiten en eerste duiding zo snel en goed mogelijk bij onze honderdduizenden lezers te brengen.

Je valt direct onder de Chef nieuws en kunt worden gevraagd voor nieuwsberichten, snelle analyses, liveblogs of het bellen met onze specialisten, met wie je nauw samenwerkt om online zo goed mogelijk verslag te doen van nieuwsgebeurtenissen. Eigen inbreng en ideeën worden zeer gewaardeerd; er is ruimte voor eigen initiatieven en projecten die wat meer tijd vergen.

We zoeken een vlotte doch zorgvuldige schrijver met een brede blik, die goed kan werken onder tijdsdruk en die ook op sociale media goed de weg weet. Enig competitiegevoel jegens andere nieuwsmedia is je niet vreemd, maar je wordt vooral gedreven door een mateloze belangstelling voor de snel bewegende wereld om ons heen. Een specifieke vooropleiding is niet vereist, aantoonbare schrijvende journalistieke ervaring is wel een must.

Het werk op de online redactie is verdeeld in ochtend-, middag- en avonddiensten. Bij toerbeurt kun je ook worden ingezet in het weekend. Je werkt gemiddeld 2 diensten per week.

Voor vragen kun je terecht bij Gert-Jan van Teeffelen (gert-jan.van.teeffelen@volkskrant.nl). Reacties en een selectie van drie eigen geschreven artikelen kunnen uiterlijk tot en met 12 december worden gemaild naar Annieke Kranenberg (a.kranenberg@volkskrant.nl)