Vaak wekt een figuur achter een scherm de indruk op z’n minst te weten dat er iemand kijkt

Ogata Gekkō, Irissen in de Horikiri, 1896, kleurenhoutsnede, triptiek, 37,6 x 76,2 cm Beeld privécollectie

Een schilderij is een soort scherm, waardoor je de werkelijkheid ziet op een vervormde manier. De kunstenaar heeft er een draai aan gegeven, met eigen kleuren of een eigen sfeer. In het echt zou je iets misschien nooit op die manier zien. De kunstenaar zit aan de knoppen, hij of zij reikt je iets aan. Als je een ­kamerscherm ziet in een kunstwerk, is dat een soort metafoor voor dit spel: je ziet iets, maar je kunt er niet echt bij. Zo blijf je verlangen; aan de kunstenaar dit voor elkaar te krijgen. Het ­kamerscherm staat symbool voor willen.

Meestal zit er een vrouw achter een kamerscherm. Ik ken in de kunst geen voorbeelden van mannen (als u ze kent, hoor ik het graag!). In de Japanse architectuur is een half doorzichtig, of met lamellen gemaakt kamer­scherm een vast onderdeel; het verdeelt ruimtes zonder ze echt van elkaar af te scheiden. Er blijft licht en beweging zichtbaar. Alsof je wel mag weten wat er aan de andere kant gebeurt, maar er een stilzwijgende afspraak is de intimiteit ervan niet te doorbreken. Je bent buitengesloten, maar je krijgt een paar kruimels. Dat roept verlangen op en je voelt vanzelf dat discretie wordt verwacht.

Met zo’n scherm kun je natuurlijk mooi silhouetten laten zien. Zoals bij deze vrouw; we hebben nauwelijks iets nodig. Haar lange nek en hoge knot maken haar mooi. De lichtgroene kleur als filter is perfect gekozen: lekker mysterieus. Naast haar zit nog iemand.

Ogata Gekkō, Irissen in de Horikiri, 1896, kleurenhoutsnede, triptiek, 37,6 x 76,2 cm, privécollectie. Te zien t/m 5 september in de tentoonstelling Ogata Gekkō in het Japan Museum Het Sieboldhuis, Leiden. Beeld privécollectie

Vaak wekt een figuur achter een scherm de indruk op z’n minst te weten dat ze bekeken wordt. Misschien wíl ze bekeken worden, of moeten wij kijkers dat denken. Meestal is ze mysterieus voor jou. Dan is zo’n kunstwerk pure erotiek; een belofte te bezitten. Een andere kunstenaar die onlangs tentoongesteld werd, speelt daar ook mee: Lisa Brice. In de tentoonstelling in KM21 in Den Haag eerder dit jaar stond zelfs een groot beschilderd kamerscherm; een schilderij óp een scherm. De vrouwen van Brice hebben autonomie, ze doen wat ze willen, en lijken zich er nauwelijks van bewust dat ze bekeken worden. Ze kijken zelf. Jennifer Higgie schreef er een mooie tekst bij, waarin ze kritisch is over kunst: ‘De geschiedenis van kunst is er een van rook en spiegels. De reflecties, de filters, de leugens en vervormingen, het machtsmisbruik, het buitensluiten, de geesten die weigeren te rusten.’ De kunst manipuleert, de kunstenaar maakt een scherm en bepaalt wat we zien, en hoe we dat zien. En wat niet.

Lisa Brice, Untitled (Well Worn 9), detail, Goodman Gallery Beeld Goodman Gallery

Het interessante van deze 19de-eeuwse Japanse vrouw hier, is dat ze weliswaar om haar schoonheid daar zit – het is een schilderij in een serie mooie vrouwen in bekende bloementuinen – maar het toch niks met erotiek te maken heeft. Kijk maar: ze zit met haar rug naar ons. Dit detail gaat puur over kijken. Ze kijkt zelf in de verte, naar de irissentuin Horikiri in Tokio. Haar kleine handje dat net buiten het scherm piept, wijzend over het hek, is een perfect detail. Het gaat niet om haar, zij is met haar ingetogen schoonheid een middel om ons te doen opletten, en verder kijken.