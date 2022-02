Vaag, helder of vies? Kleur verbindt kunstenaar Jochem Rotteveel en modestylist Thomas Vermeer

Jochem Rotteveel (links) Thomas Vermeer (rechts) in het atelier van Rotteveel in Rotterdam. Beeld Natascha Libbert

‘Hoeveel voorbeelden ken je van een langdurige samenwerking tussen een kunstenaar en een modestylist? Dat komt bijna niet voor. Toch werkte het bij ons heel goed.’ De kunstenaar en modestylist in kwestie staan erbij te glunderen. Vrijdag opent bij Galerie Bart in Amsterdam hun eerste gezamenlijke tentoonstelling: Boost. Daags voor de opening staat de galerie vol met de ‘folieschilderijen’ die kenmerkend zijn voor de Rotterdamse beeldend kunstenaar Jochem Rotteveel: panelen beplakt met glimmende, geplooide stukken plakfolie in knallende kleurencombinaties.

Hij maakte ze dit keer niet alleen, maar samen met modestylist Thomas Vermeer. Voor ze de handen ineensloegen voor deze tentoonstelling, werkten ze beiden in heel verschillende werelden; Rotteveel bracht zijn dagen vooral alleen in zijn atelier door, Vermeer werkte als stylist aan fotoshoots voor bladen als Elle en Harper’s Bazaar. Ze ontmoetten elkaar bij een vorige tentoonstelling van Rotteveel, raakten aan de praat en besloten het gesprek later voort te zetten in Rotteveels studio. Vermeer: ‘Ik dacht: ik ga gewoon een uurtje langs. Na vier uur waren we nog niet uitgepraat. We spraken vooral over onze gedeelde fascinatie voor kleur.’

Kunstenaar Jochem Rotteveel Beeld Natascha Libbert

Zo ontstond hun drie maanden durende samenwerking, een onderzoek naar de werking van kleur. Elk op hun eigen wijze waren ze al jaren met dat thema bezig. Rotteveel: ‘Ik werk volgens de hard-edge schilderkunst, het schilderen van abstracte kleurvlakken, niet met verf maar met plakfolie. Als je kleurvlakken schildert, en al helemaal als je werkt met folies – kun je kleuren niet mengen of in elkaar laten overvloeien. De relatie die de kleurvlakken onderling aangaan, is daardoor heel belangrijk, daar ben ik me steeds meer in gaan verdiepen.’

Vage, beetje vieze kleuren

Hoe reageren verschillende kleuren op elkaar en hoe creëer je gevoel met kleur? Daar houdt Vermeer zich als modestylist ook mee bezig, zegt hij, vooral omdat hij als stylist graag effen kledingstukken combineert, een benadering die color-blocking wordt genoemd. Bij wijze van voorbeeld pakt hij er een schetscompositie bij. Op het A4’tje zitten kleine stukken lichtrode, dieporanje en bordeauxrode folie. ‘Deze kleuren zijn op zichzelf al warm, doordat de tinten dicht bij elkaar liggen, krijgt het helemaal iets zwoels.’

Modestylist Thomas Vermeer Beeld Natascha Libbert

Van dat soort schetsen heeft het duo er talloze gemaakt. Een uitgekristalliseerd plan was er niet voor de samenwerking, ze zijn gewoon in Rotteveels atelier in Rotterdam begonnen met praten en schetsen. ‘Ik vond Thomas’ manier van werken heel interessant’, zegt Rotteveel. ‘Hij begon meteen monsters te knippen van de folies die ik in het atelier had liggen, en maakte daar combinaties mee. Zelf heb ik een meer theoretische benadering, ik ga bijvoorbeeld uit van complementaire kleuren. Thomas’ aanpak is heel intuïtief.’ Vermeer: ‘Zo werk ik ook bij een fotoshoot. Ik begin altijd met kleding uit de rekken te halen en bij elkaar te leggen, zo breng ik het palet in kaart.’

Door dit onderzoek is hun kleurgebruik gaandeweg veranderd, zegt Rotteveel. ‘We bleken beiden een voorliefde te hebben voor vage, een beetje vieze kleuren die je moeilijk kunt definiëren. Die voegen veel diepte toe aan een frisse, heldere compositie.’ Beige, bijvoorbeeld, kan op zichzelf bijna wit lijken. Combineer je het met koele kleuren, zoals blauw of mintgroen, dan krijgt het een oranje zindering. ‘De meest geslaagde composities, zo ontdekten we, combineren heldere en troebelere kleuren.’

Kleurenwaterval

Een verborgen boodschap zit er niet achter de kleurencombinaties, zegt Vermeer. Wel hebben ze tijdens hun onderzoek uitgebreid stilgestaan bij de psychologische dimensie van kleuren en de gevoelens die ze oproepen. Het combineren van frisse en troebele kleuren, kun je zien als een verwijzing naar de lichte en donkere kanten van iemands persoonlijkheid. ‘Kleur werkt heel direct op emoties, ik merk vaak bij shoots dat mensen er enthousiast en energiek van worden. En toch zijn veel mensen bang voor kleur in hun kleding of interieur.’

Wat het duo vooral van de samenwerking heeft geleerd, is de meerwaarde van interdisciplinaire samenwerking. Vermeer: ‘Elk op ons eigen eilandje waren we bezig om hetzelfde probleem op te lossen. Namelijk: hoe roep je gevoelens op door kleuren te combineren? Achter de schermen is er veel meer overlap tussen kunst en mode dan je op het eerste gezicht denkt.’

Die overlap zie je terug in de kunstwerken in Galerie Bart. De grote blikvanger is een 4,5 meter hoge en 3,5 meter brede ‘kleurenwaterval’ van stukken folie en lappen stof, die vanaf het plafond naar beneden golven. Bovenin zijn de kleuren licht: beige, geel, mintgroen en roze. Onderin overheersen donkerblauw, paars en dieporanje, keuren die het geheel naar beneden trekken. De eerste schets die Rotteveel voor dit kunstwerk maakte, was heel anders, laat hij zien: een strakke compositie met pixelachtige kleurvlakken.

In de schets die Vermeer in reactie daarop maakte, zijn de lijnen veel vloeiender en liggen de kleuren dichter bij elkaar. Het uiteindelijke kunstwerk is een combinatie van die twee schetsen, met vloeiende lijnen en contrasterende kleurvlakken. ‘Afzonderlijk van elkaar hadden we dit kunstwerk nooit gemaakt’, zegt Rotteveel. ‘Het is echt een synergie.’

Boost van Jochem Rotteveel en Thomas Vermeer is t/m 26/3 te zien bij Galerie Bart in Amsterdam.