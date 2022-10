Ursula von der Leyen laat zich niet zomaar fotograferen als zij vriendelijk lachend de radicaal-rechtse premier van Italië belt

Ursula von der Leyen belt de nieuwe premier van Italië met een veelbetekenende foto boven haar bank. Beeld © European Union, 2022

Ach, wat een aardig bericht van Ursula von der Leyen. De voorzitter van de Europese Commissie liet op 25 oktober via Twitter weten dat ze een fijn eerste telefoongesprek had gehad met Giorgia Meloni, de kersverse premier van Italië. Vertaald vanuit het Engels: ‘We zullen samenwerken om de belangrijke uitdagingen van deze tijd onder handen te nemen, van Oekraïne tot energie. Ik kijk uit naar een eerste persoonlijke ontmoeting in Brussel in de nabije toekomst.’ De tekst ging vergezeld van een foto, tijdens dat telefoongesprek gemaakt door iemand uit het team van Von der Leyen.

Daar zit de EC-voorzitter te bellen, op een vriendelijke roze bank met oranje kussens. Een parketvloer, de ficus die nog net het beeld in piept en een niet al te duur, residentieel aandoend kleed – duidelijk een kantooromgeving. Navraag bij de EU-correspondent van deze krant leert dat we inderdaad kijken naar Von der Leyens werkruimte, gelegen op de dertiende verdieping van het Berlaymont, het hoofdkantoor van de Europese Commissie in Brussel.

Von der Leyen zal ongetwijfeld vaker op die bank zitten te bellen met politici, staatshoofden en presidenten. Het is een lekker plekje. Misschien koos ze zelf de stof van de bank; die heeft dezelfde zalmroze kleur als een van haar favoriete jasjes. Maar daar gaat het nu even niet om.

Nationalistische belangen

Waar het om gaat, is dat de voorzitter van de Europese Commissie belde met de premier van Italië, leider van de radicaal-rechtse partij Fratelli d’Italia. Die roept inmiddels niet meer dat Italië de Europese Unie moet verlaten, maar is nog wel van mening dat de nationalistische belangen van haar Italiaanse regering beter moeten worden behartigd in Brussel.

Voor dat telefoongesprek is Ursula von der Leyen echt niet zomaar op dat roze bankje gaan zitten. Ze heeft heus niet voor de leuk een teamlid een foto laten maken voor op sociale media. Even hallo, dit is politiek. Dit is diplomatieke beeldvorming van het hoogste niveau.

Het bewijs hangt meteen boven haar hoofd: een uitvergrote afdruk van een historische foto van 25 maart 1957. Dit was de dag dat het Verdrag van Rome werd getekend, dat het ontstaan van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) betekende. De afgevaardigden van België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en West-Duitsland legden hiermee (samen met het Verdrag van Parijs ter oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal van zes jaar eerder) de basis voor de hedendaagse Europese Unie. Ze kwamen samen in de Grote Zaal van de Capitolijnse Musea in Rome, voorzien van rijk geornamenteerde houten deuren, sculpturen van belangrijke pausen en 17de-eeuwse fresco’s van Giuseppe Cesare. Over residentieel gesproken.

Niemand weet wie deze foto destijds heeft gemaakt. Op internet kwam ik hem nu en dan tegen in een achteraf ingekleurde versie, maar het is goed dat ze in het kantoor van Ursula von der Leyen kozen voor de oorspronkelijke zwart-wit afbeelding. Een ingekleurde foto had, zeker in combinatie met die bank, veel te kitscherig geoogd, veel te triviaal. Veel te ongevaarlijk. Nu is de balans precies goed.

Antifascistische samenwerking

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zit vriendelijk lachend op een roze bank en belt met Giorgia Meloni, de rechts-radicale premier van het land waar nota bene bijna zeventig jaar geleden de basis werd gelegd voor een Europese, antifascistische samenwerking. De foto boven haar hoofd is niet alleen een verwijzing daarnaar, je kunt hem ook zien als een subtiele waarschuwing aan het adres van Meloni.

Je hoort bij ons, Giorgia, we zijn familie. We gaan een fantastische samenwerking tegemoet, geheel in lijn met de traditie. Laat de deur nu maar gewoon openstaan. Zó leuk om je even te spreken. Kom je snel een keer naar Brussel?