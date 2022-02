Urenlang praten met wielrenners levert toegang op tot de ziel van het peloton

Aan een van de wielrenners in de interviewbundel Ik ben renner, Maarten Tjallingii, stelt Nando Boers de vraag of het peloton een monster is. Tjallingii antwoordt dat de topsport het monster is, door de roem die kan worden vergaard en door de media, die maar dóór blijven vragen. ‘Wij zitten hier ook al lang te praten, bij een voetballer kom je niet eens binnen bij wijze van spreken…’.

Al tien jaar interviewt Nando Boers voor het tijdschrift De Muur wielrenners volgens een vast stramien, uitputtend en lang. Kom daar inderdaad in het voetbal maar eens om, een wereld waarin de hoofdrolspelers zichzelf steeds meer laten isoleren en nog maar hoogst zelden hun gedachten willen delen met journalisten. Voor zijn interviews vraagt Boers aan renners steevast om ‘onbeperkte tijd’. Dat is een strenge eis, maar 35 kandidaten gingen akkoord. De titel van de bundel is goed gekozen. De interviews gaan in de eerste plaats over het vak en pas in de tweede plaats over de man of vrouw. In een omvangrijk boek waarin de ziel van het peloton wordt blootgelegd, lopen die twee werelden naadloos in elkaar over.

Nando Boers: Ik ben renner. Ambo Anthos, €39,99.