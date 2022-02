Unseen Beeld Bart Grietens

Een kinderfietsje rijdt doelloos heen en weer in de verlaten kamer. Leeg. Er zit niemand op. Is dit het grote verdriet van dit jonge echtpaar? Geen kinderen kunnen krijgen? Of erger: ging het kind dood?

In Unseen, de nieuwe voorstelling van de Jakop Ahlbom Company, roept dat fietsje meteen allerlei vragen op die gaandeweg de voorstelling niet worden beantwoord. In een verbluffend gedetailleerd jarenvijftigdraaidecor glijden een woonkamer, salon en keuken aan ons voorbij. Dit huis waar twee droevige mensen wonen, ademt verdriet en boosheid.

Na Lebensraum toont Ahlbom ons met dit kleine meesterwerk opnieuw hoe een tekstloze voorstelling een diepe betekenis krijgt. De man en de vrouw leven in doffe regelmaat hun leven: hij gaat iedere ochtend saai naar zijn werk, zij doolt wat in het huis. Ze verdragen elkaar nog maar nauwelijks: zij slaat hem met een vliegenmepper, hij stopt punaises in haar thee.

Unseen Beeld Bart Grietens

Plots is daar een indringer, een klassieke inbreker door het keukenraam. Maar hij komt niets stelen, maar iets brengen: een bloeiend plantje. Langzaam ontlaadt zich de spanning in dit huis: na een harde confrontatie wordt weer een voorzichtig dansje gemaakt, een hand landt liefdevol op een borst. De piano klinkt, er worden liedjes gezongen.

In Ahlboms sublieme universum vertolken Silke Hundertmark, Reinier Schimmel en Jakop Ahlbom zelf de drie rollen. Ze doen dat met een uiterst precieze timing, aangrijpende dans, adembenemende bewegingspatronen, uitgevoerd door soepele lichamen die als leden poppen om elkaar wentelen. In een fraai klankdecor van opera tot jazz verdwijnen ineens deuren en zien we zinsbegoochelende taferelen.

Unseen is technisch perfect uitgevoerd; dit is theater dat uiterste concentratie vergt. Maar de emotionele impact is er ook, dat lege fietsje is na afloop minder dreigend geworden. Verdriet wordt berusting.