‘Unruly’ is een gelaagd portret van de ‘losbandige’ vrouwen die Denemarken opsloot ★★★★☆

Unruly

Maren houdt van nachtenlang uitbundig dansen op jazz. Ze flirt en heeft seks met mannen die ze dezelfde avond heeft ontmoet. Met haar beste vriendin wandelt ze ’s ochtends rond zonsopkomst schaterend over straat, drinkend uit dezelfde fles wijn.

Als dit beklemmende Deense drama niet was begonnen met een plaats- en tijdsaanduiding – we zijn in het Kopenhagen van 1933 – zou je zomaar in de veronderstelling kunnen verkeren dat Maren het leven leidt van een doodgewone jonge westerse vrouw. Dat zit anders, in Unruly.

Over de auteur Berend Jan Bockting schrijft sinds 2012 voor de Volkskrant over film.

Negentig jaar geleden was Maren vanwege haar gedrag een immoreel gevaar, rijp voor een heropvoedingsgesticht. Ze wordt aangegeven bij de moraalpolitie en naar Sprogø gestuurd, het eiland tussen waar van 1923 tot 1961 zogenaamd losbandige vrouwen werden opgesloten en in veel gevallen gedwongen werden gesteriliseerd, als quasi-humaan alternatief voor de gevangenis.

Het is een zwarte bladzijde in de Deense geschiedenis: zo’n vijfhonderd vrouwen waren hiervan het slachtoffer. Het schijnt dat de regering inmiddels officiële excuses overweegt.

Handig is de keuze van regisseur-scenarist Malou Reymann en scenarist Sara Isabella Jønsson Vedde om Maren als moderne, vrijgevochten vrouw te introduceren. Ze maken de identificatie met hun hoofdpersonage tijdens die openingsbeelden zo groot mogelijk, draaien de duimschroeven vervolgens stevig aan en laten hun publiek op die manier een maximale hoeveelheid pijn en boosheid ervaren.

Maren, opvallend ingehouden en daardoor bijzonder effectief gespeeld door Emilie Kroyer Koppel, ondergaat haar opsluiting in eerste instantie kalm, in de veronderstelling dat deze ontluikende nachtmerrie een soort misverstand betreft. ‘Ik ben niet gek’, zegt ze geregeld rustig. Tot de groeiende paniek haar nadrukkelijk in beslag neemt.

Unruly ontvouwt zich daarop tot een historische variant van The Handmaid’s Tale: een afdaling in een geïsoleerde mini-samenleving waarin vrouwen zo dwingend aan de leiband leven dat zelfs drómen van een vrijer bestaan als verdacht wordt beschouwd. Via andere vrouwen op het eiland – van opzichter mevrouw Nielsen tot de inschikkelijke Sørine – schetsen de makers een gelaagd portret van het leven op een horroreiland. Vertelperspectieven verschuiven en achter meerdere personages schuilt een verhaal. Gefnuikt moederschap is de pijnlijkste rode draad.

Knap hoe zo veel onmacht uiteindelijk culmineert in een slot dat haast troostrijk valt te noemen – hoe ver verwijderd van die vrolijke openingsbeelden de laatste akte ook mag zijn.