Unieke vondst van het Stadsarchief Amsterdam: een wel heel bijzonder familieportret

De door conservator Anneke van Veen ontdekte daguerreotypie van de familie Crone in Batavia, 1856/1857. Vanaf links zoon Theodoris, moeder Louisa, oudste dochter Maria Louise, vader Thomas en dochter Charlotte. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Het is een uitzonderlijke vondst, de ruim 160 jaar oude foto waarmee conservator Anneke van Veen het einde van haar loopbaan bij het Stadsarchief Amsterdam glans geeft. De afbeelding op een koperen plaatje toont het gezin Crone in (Nederlands-Indisch) Batavia: vader, moeder, zoon en twee dochters. Het is beslist geen doorsnee familie: de vader is Europees, de moeder Chinees. Zulke ‘gemengde’, Euraziatische huwelijken waren zeldzaam in de koloniale tijd. Dat er ook nog een foto, een zogenoemde daguerreotypie, van getuigt, is een unicum. ‘In Nederland of in buitenlandse collecties is niet één vergelijkbare foto bekend’, zegt Van Veen.

Het door tijd en klimaatinvloeden aangetaste beeld van een multicultureel gezin in 1856 of 1857 wordt vrijdag gepresenteerd op een symposium ter ere van Van Veen, die het Stadsarchief verlaat om met pensioen te gaan. Vorig jaar trof ze de daguerreotypie van 10 bij 13 centimeter aan in het familiearchief Von der Crone, Duitse immigranten die in Amsterdam een handelshuis bestierden. Thomas, de jongste zoon, vertrok in 1841 naar Indië en begon zijn eigen handelsonderneming in Batavia.

Het koloniale leven in Batavia werd in die tijd, legt Van Veen uit, bepaald door alleenstaande Europese mannen: handelaren, ambtenaren, militairen. Chinezen dreven meestal winkeltjes, de inheemse bevolking werd hooguit bediende. ‘Kolonialen waren doorgaans single mannen die er een njai op nahielden, een levensgezellin annex huishoudster. Die relaties waren gebruikelijk, maar je kon het er beter niet openlijk over hebben’, zegt Van Veen. Dikwijls kwamen er kinderen uit voort, zo ook uit die tussen Thomas en zijn njai, gedoopt als Louisa Wilhelmina: ze kregen vier nakomelingen van wie het jongste dochtertje dertien maanden oud overleed.

Het familiegeluk duurde niet lang

De daguerreotypie dateert vermoedelijk van kort na het huwelijk van de Crones. ‘Dat werd pas voltrokken nadat Thomas’ vader in 1856 was overleden. Blijkbaar voelde hij zich toen bevrijd, en durfde hij de ongebruikelijke stap van het huwelijk aan’, aldus Van Veen. Uit correspondentie tussen Batavia en Amsterdam blijkt dat Thomas zielsgelukkig was dat hij, voor de burgerlijke stand en in de kerk, kon trouwen. ‘Hij was eindelijk bevrijd van het schuldgevoel dat hij zijn ouderlijke verplichtingen tegenover zijn kinderen niet nakwam’. Het familiegeluk op de foto duurde niet lang. Thomas’ bedrijf kwam in financiële problemen. Louisa stierf in 1860, enkele maanden later sloeg Thomas de hand aan zichzelf.

De daguerreotypie, vermoedelijk gemaakt door de rondreizende Zweedse fotograaf C. Düben, is ernstig verweerd omdat ze niet in de gebruikelijke beschermende omlijsting is bewaard. Waarschijnlijk heeft een van de kinderen van Thomas de afbeelding meegenomen naar Amsterdam, waar het Stadsarchief haar vanaf vrijdag tot 8 januari toont. De benaming daguerreotypie, een van de vroegste vormen van fotografie, op een verzilverde koperen plaat, verwijst naar Louis Daguerre. Hij was rond 1840 een van de uitvinders van de fotografie.