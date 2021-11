Undercover: Ferry is terug met onverminderde wraakzucht ★★★★☆

Undercover

Met het derde seizoen van het Belgisch-Nederlandse Undercover (waarvan we twee van de acht afleveringen gezien hebben) keert de misdaadserie terug naar de opstelling die van het eerste seizoen (in het voorjaar van 2019) de populairste Nederlandstalige serie op Netflix maakte. De Brabantse drugskoning Ferry Bouman (Frank Lammers, diegeheel met zijn rol is vergroeid) werd aan het einde van het eerste seizoen verraden door Bob en Kim, een stel undercoveragenten, gespeeld door Tom Waes en Anna Drijver.

In het tweede seizoen raakte Ferry op de achtergrond, terwijl hij in de gevangenis (Cape Fear-stijl) zat te broeden op wraak. Dat moment is wellicht in het derde seizoen gekomen als het duo Bob en Ferry weer samenkomen, terwijl het testosteron van ouds over de plinten klotst. De schrijvers van Undercover hebben een heerlijk onwaarschijnlijk plot in elkaar gestoken waardoor de twee mannen nu tot elkaar veroordeeld zijn.

Ferry is aan het begin van het derde seizoen uit de gevangenis ontslagen en ontdekt al bij zijn eerste baantje als vaatwasser dat daar zijn talenten niet liggen. Maar een terugkeer naar zijn oude stiel valt niet mee omdat de Brabantse pillenproductie in handen is gekomen van het Nederlandse-Turkse echtpaar Serkan en Leyla Bulut. Waarbij we er al snel achter komen dat Leyla (mooie onheilspellende rol van Nazmiye Oral) echt de touwtjes in handen heeft.

Als er een undercoveragent wordt vermoord door deze bende en er een mol bij de politie wordt vermoed, ontstaat een plan in de categorie ‘wat kan er helemaal misgaan?’ Stel dat Ferry Bouwman nu eens samenwerking zoekt met de familie Bulut en zijn aartsvijand Bob meeneemt als zijn zogenaamde assistent dan kunnen ze wellicht op deze manier de verrader bij de politie uitroken. Dat dit plan wat schaduwkanten heeft (niet in de laatste plaats de onverminderde wraakzucht van Ferry) blijkt snel. Nee, met Undercover gaan we de feestdagen doorkomen. Ferry is terug!