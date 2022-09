Unclenching the Fists is een aangrijpende verkenning van het leven in een barre uithoek van Rusland ★★★★☆

Milana Agoezarova als Ada in ‘Unclenching the Fists’.

Zonder de bemoeienis van de Russische meesterfilmer Aleksandr Sokoerov (Mother and Son, Russian Ark) zouden er geen films worden gemaakt in de Noordelijke Kaukasus. Daar kun je natuurlijk je schouders over ophalen, maar dat zou toch een vergissing zijn. Want uitgerekend in die door oorlog en strijd getekende, half vergeten zuidelijke regio blijkt het grootste filmtalent van Rusland rond te lopen.

Sokoerov begon in 2011 een workshop aan de universiteit van Naltsjik. Het was de eerste filmopleiding in de Noordelijke Kaukasus, waar behalve een paar documentaires in de Sovjettijd nooit films vandaan kwamen. Vier jaar later rondden twaalf studenten de opleiding af. Een van hen was Kantemir Balagov, die zich met prachtige, indrukwekkende films als Tesnota (2017) en Beanpole (2019) heeft gemanifesteerd als Ruslands nieuwe topcineast. Ook afgestudeerden als Aleksandr Zolotoechin (A Russian Youth) en Vladimir Bitokov (Mama, I’m Home) timmerden de afgelopen jaren al aan de weg.

In hetzelfde klasje zat Kira Kovalenko, die zich min of meer toevallig voor de workshop had aangemeld. Ze was nooit van plan geweest regisseur te worden, keek ook zelden films, maar de naam Sokoerov trok haar aan. Gelukkig maar, want haar tweede speelfilm Unclenching the Fists bewijst haar enorme talent.

‘Kaukasisch neorealisme’, noemde Kantemir Balagov het werk van zijn klasgenoten, en Unclenching the Fists sluit daarbij aan. De film speelt zich af in Mizoer, een stoffig en onaantrekkelijk mijnstadje aan de doorgangsweg naar Georgië. De tiener Ada werkt er in een winkel. Ze wil eigenlijk weg, net als haar broer Akim, die is vertrokken naar de grote stad. Maar haar overbeschermende vader houdt het gezin in een ijzeren greep.

Ada mag bijna niets: haar haar moet kort geknipt zijn, ze mag geen parfum dragen, niet op eigen houtje de deur uit. Het is een verstikkend bestaan, maar gelukkig komt er nu en dan wat lucht binnen. Er is wel liefde in het gezin. Vooral tussen Ada en haar broers: de jongste ziet haar als een moeder, de oudste wil haar bevrijden.

Kovalenko toont een wereld waarvan je niet wist dat hij bestond, zo overtuigend dat je hem niet snel zult vergeten. De jongeren rijden er eindeloos rondjes op een crossveld, tot de benzine op is. De ouderen klampen zich vast aan de enige autoriteit die ze hebben: die binnen het gezin. Op de achtergrond spelen trauma’s die te maken hebben met de conflicten in de regio. Een terroristische aanslag heeft de familie van Ada voor altijd getekend.

Met sterke, merendeels niet-professionele acteurs en bijzondere locaties is Unclenching the Fists een aangrijpende verkenning van het leven in een behoorlijk barre uithoek van Rusland. Het is ook een proeve van bekwaamheid: Kovalenko is een filmmaker om goed in de gaten te houden. Met dank aan Sokoerov.