Un petit frère is een gelaagd en aangrijpend familieportret ★★★★☆

Un petit frère.

Wat er ook gebeurt, niemand mag ons zien huilen, drukt Rose (Annabelle Lengronne) haar twee zoons op het hart. De 5-jarige Ernest snapt het. ‘Wij huilen alleen vanbinnen’, zegt hij. Zo voedt Rose haar kinderen op: streng en met weinig ruimte voor gevoelens, maar ook alsof ze met hen op gelijke voet staat. Zij drieën tegen de rest.

In die drie-eenheid komen steeds meer barsten. Het Franse drama Un petit frère is opgezet als drieluik, waarbij Rose, Ernest en oudste zoon Jean elk een eigen hoofdstuk krijgen. Het verhaal begint in 1989, wanneer Rose met haar kinderen vanuit Ivoorkust naar Frankrijk komt, en eindigt zo’n dertig jaar later.

Het leven van Rose is een zwerftocht. Ze wil ten koste van alles haar vrijheid behouden en kiest voor verkeerde mannen en slechtbetaalde baantjes, voor veranderlijke dromen in plaats van stabiliteit. Dat heeft gevolgen voor haar zoons, die al vroeg zelfstandig moeten zijn. Jean, een veelbelovende student, bezwijkt onder de verantwoordelijkheid. De druk was toch al groot: als Rose iets belangrijk vond, was het wel dat Jean zijn best deed op school.

Regisseur en scenarioschrijver Léonor Serraille, die met haar interessante speelfilmdebuut Jeune femme (2017) bewees niet terug te schrikken voor complexe personages, maakt Rose niet sympathieker dan ze is. Tegelijk wekt de film wel begrip voor haar op. Rose heeft het niet makkelijk in een land dat niet op haar zit te wachten. Ze haalt haar schouders op over alledaags racisme, maar kan zich nooit lang schikken in een onderdanige rol.

Door eerst Rose en dan haar kinderen centraal te stellen, laat Serraille zien dat iedereen verschillende rollen speelt; voor Jean is Rose een andere moeder dan voor Ernest. Het wisselende perspectief vraagt extra aandacht en inlevingsvermogen van de kijker (ook omdat het verhaal nu en dan forse tijdsprongen maakt), maar het resultaat loont. De drie verhalen vormen samen een gelaagd en aangrijpend familieportret, vol scherpe observaties over armoede, klasseverschillen en ouder-kindrelaties.

Met Jeune femme liet Serraille al zien een goed acteursregisseur te zijn: de film leverde hoofdrolspeelster Laetitia Dosch vijf prijzen op en bracht haar carrière in een stroomversnelling. Hopelijk geldt dat ook voor Lengronne, die schittert in een bepaald niet gemakkelijke rol. Ook de jonge acteurs die Jean en Ernest spelen maken indruk, net als het prachtige, gevoelige camerawerk van Hélène Louvart.

Serraille baseerde het scenario op de ervaringen van haar echtgenoot, die als kind naar Frankrijk kwam. Aan het eind van de film is Ernest volwassen, maar gehavend. Tegen zijn moeder zegt hij: ‘Je hebt je best gedaan.’