‘Un beau matin’ moet het hebben van prachtige korte momenten: scheuten van pijn of liefde ★★★☆☆

Alledaagse beslommeringen krijgen veel ruimte in het oeuvre van de Franse Mia Hansen-Løve, die de films de laatste jaren aaneenrijgt. Nog maar kort nadat Bergman Island hier in de bioscoop te zien was, is er nu Un beau matin, haar achtste speelfilm sinds haar debuut in 2007. En opnieuw zoekt Hansen-Løve het niet in groots en opzwepend drama, maar in de kalme registratie van onvermoede keerpunten in het leven.

Zoals eerder de verliefde tiener uit Un amour de jeunesse (2011) of de docent filosofie in L’Avenir (2016) rommelt de jonge weduwe Sandra (Léa Seydoux) zich een beetje door het leven. Ze is druk met haar werk als tolk en vertaalster, zorgt voor haar dochtertje en moet ook steeds meer mantelzorgen voor haar vader Georg (Pascal Greggory). Hij lijdt aan het syndroom van Benson, een akelige ziekte die zichtproblemen en dementie veroorzaakt.

Alleen wonen lukt hem eigenlijk niet meer. Maar de zoektocht naar een betaalbaar verzorgingstehuis in Parijs is niet eenvoudig. Een deel van de film wordt in beslag genomen door verhuizingen: Georg wordt van de ene tijdelijke plek naar de andere gesleept, met achterlating van alles wat hem dierbaar was. Gelaten ruimt Sandra de uitgebreide boekencollectie van haar vader op. Zijn ziel zit in die boeken, denkt ze, maar er is geen plek meer voor.

Afleiding komt in de vorm van oude vriend Clément (Melvil Poupaud), op wie ze plotseling verliefd wordt. Het is wederzijds, maar Clément heeft vrouw en kind; toch beginnen ze een affaire, overschaduwd door schuldgevoel.

Zoals wel vaker putte Hansen-Løve bij het schrijven van de film uit eigen ervaringen, in dit geval de ziekte van haar vader. Net als in haar eerdere werk levert dat een onnadrukkelijke authenticiteit op. Het is te merken dat Hansen-Løve precies weet wat er in Sandra omgaat, hoe het voelt om een ouder te verliezen terwijl hij er nog is, hoe de zorgen haar overal achtervolgen, in de bus, op het werk. Ook het plezier van een nieuwe relatie wordt erdoor afgevlakt. Ze heeft geen energie voor hoge toppen en diepe dalen.

Als onder een stolp, zo leeft Sandra. Jammer genoeg geldt dat eigenlijk voor de hele film, die net iets te terughoudend en vluchtig blijft. Seydoux en Greggory acteren uitstekend, maar toch ogen veel scènes stug, alsof Hansen-Løve de touwtjes iets te strak in handen houdt. Slechts af en toe knalt daar iets doorheen: een scheut van pijn of liefde. Un beau matin moet het hebben van die korte momenten, die prachtig zijn.