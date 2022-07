Un autre monde is een klinkend voorbeeld van aangrijpend sociaal realisme ★★★★☆

Un autre monde

Philippe is nog altijd slechts een radertje in een ondoordringbaar groot en allesverwoestend systeem. De Franse steracteur Vincent Lindon speelt hem in Stéphane Brizés filmreeks over de lagen van het moderne kapitalisme. Dat klinkt op papier wellicht als taaie kost, maar het duo Lindon en Brizé levert met Un autre monde opnieuw een klinkend voorbeeld van aangrijpend hedendaags sociaal realisme. Het is cinema in de geest van Ken Loach.

Hoewel de drie films uit de reeks uitstekend los van elkaar zijn te zien, vormen ze samen een inzichtelijk en meeslepend geheel dat meer is dan de som der delen. In La loi du marché (2015) speelde Lindon de moedeloze Thierry, die na langdurige werkloosheid in een baantje belandt als supermarktbeveiliger, belast met het aanhouden van armzalige winkeldieven. In En guerre (2018) stond hij als Laurent wat treden hoger op de ladder en leidde hij een arbeidersrevolte na een aangekondigd massaontslag. En in Un autre monde is hij Philippe, een regionale directeur van een multinational die zo’n ontslag dient uit te voeren. Steeds een stapje hoger, maar nog altijd slachtoffer van iets groters.

De trilogie schetst een beeld van een door winstbejag en kostenefficiëntie gedomineerde wereld. De aanpak doet denken aan televisieserie The Wire, waarin David Simon de drugsproblematiek en corruptie in Baltimore verbeeldde door per seizoen één perspectief op het grote overkoepelende verhaal te laten zien.

Un autre monde opent tijdens een bijeenkomst waar de voorwaarden van de scheiding tussen Philippe en zijn echtgenote worden besproken: zij trok de voortdurende spanning die hij mee naar huis nam niet meer. Het is een zakelijke ontmoeting, aangevoerd door gehaaide advocaten. Ook tijdens de ontmanteling van de liefde is van menselijkheid en empathie geen sprake, maakt regisseur en scenarist Brizé onmiddellijk duidelijk. Na een handvol afgemeten beslissingen rest er niets dan een juridisch dichtgetimmerd gesprek over de financiële waarde van een huwelijk.

Waar de vorige twee films in quasi-documentairestijl haarfijn lieten zien hoe eenvoudig de machtelozen van de onderste treden van de ladder worden getrapt, verplaatst Un autre monde de focus naar het geweten van een van de uitvoerders van zo’n beslissing. De verantwoordelijkheid voor het massaontslag is een mogelijk té zware last voor Philippe. Onthutsend zijn de vergaderscènes over mensen die in bepaalde kringen vermoedelijk tot het voorstadium van ‘dor hout’ worden gerekend: vijftigers aan wie geen bijscholingsbudget meer wordt verspild omdat de noodzakelijke bezuinigingsoperatie nou eenmaal vraagt om een lange ontslaglijst.

In kraakheldere, doelgerichte scènes toont Brizé hoe ook een onderdirecteur als Philippe kan vastlopen. Dit omdat ook hij verantwoording heeft af te leggen aan bazen, die op hun beurt óók weer worden aangestuurd. Tot zelfs het laatste greintje menselijkheid is gedegradeerd tot vage abstractie en alleen nog de vraatzucht van Wall Street regeert.

Philippe, weer een voortreffelijke rol van Lindon, is daarin een soort poortwachter. De laatste in een dolgedraaide mallemolen die het verschil tussen mensen en cijfers nog kent.