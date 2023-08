Ultiem geluk, een auto-ongeluk, en plots is Manuela zwaargewond in de ultieme smartlap van Jacques Herb

Jacques Herb en de Riwi's in het programma ‘Op losse groeven’. Beeld ANP

Wat heb ik door mijn schuld haar aangedaan

Manuela, Manuela

Manuela, Jacques Herb (1971)

In de melodramatische vertelling Manuela van de voormalige zeeman Jacques Herb valt na twee refreinen en drie minuten een angstaanjagende stilte van een paar seconden. De plot heeft zich ontvouwd. De ik-figuur aan het stuur is verward, hij rijdt ineens te hard.

De jonge vrouw in de auto, Manuela, lacht nog naar hem, ‘maar toen was het voorbij’. Smartelijk gezang van de Riwi’s (Rian en Wilma van Aard) in het achtergrondkoortje, die duistere stilte, ijzingwekkende noten van een kerkorgeltje, een blik op de geliefde: ‘Ze lag daar zwaargewond, een glimlach om haar mond.’

In 1971 leefde in Nederland en België iedereen maandenlang mee met Manuela, de vrouw die aan het begin van een prille relatie het slachtoffer werd van een auto-ongeluk. Manuela groeide uit tot de ultieme smartlap in de Lage Landen, een meezinger en tragedie tegelijk, die het bijna een half jaar volhield in de Top 40 en drie weken de eerste plaats bezet hield.

Dankzij een liedje waarmee hij in Scheveningen een talentenjacht van de Avro had gewonnen, De Toreador (o, o, signorita), had Herb een jaar eerder de aandacht getrokken van een talentenscout van platenmaatschappij Dureco, Pierre Kartner. Herb, de jongste in een Rotterdams gezin van dertien, had genoeg van de grote vaart en ambieerde een professionele loopbaan in de muziek.

Kartner werd zijn mentor en bedeelde hem met een liedje, Manuela, dat Gunnar Welz begin 1970 in Duitsland een bescheiden hit had opgeleverd. De Nederlandse tekst schreef Kartner samen met Tom Bos, een pseudoniem van Toon Gispen.

Het was Kartner die met de eer van Manuela ging strijken. Gevraagd naar de ontstaansgeschiedenis zei hij in 1996 in BN/De Stem dat het Duitse origineel niet over een auto-ongeluk ging – dat had hij verzonnen. ‘De Duitse Manuela ging over een meisje met wie het helemaal mis was gegaan, ik geloof door drank.’

Kartner nam een loopje met de waarheid, want ook in de Duitse versie crasht een auto. Verschillen waren er wel. In Manuela van Gunnar Welz is de vrouw de chauffeur, en niet de man, en komt zij om het leven.

Dat was ook in de Nederlandse tekst aanvankelijk het geval, totdat de NCRV bezwaar maakte. Het einde was te cru, oordeelde de christelijke omroep. Voor een optreden van Herb in het tv-programma Eddy Ready Go werd de tekst snel aangepast – een meesterzet, bleek snel. Door het open einde bleef er hoop dat Manuela zou herstellen.

Herb is vergroeid met het nummer. Al zijn latere werk werd vergeleken met die ene klapper. Er waren nog een paar hits, Een man mag niet huilen in 1972 bijvoorbeeld, maar het bleef sappelen voor de Rotterdammer.

Het was dus niet vreemd dat hij 25 jaar na het auto-ongeluk Manuela 2 uitbracht, een vervolg waarin de chauffeur van weleer nog maar eens zijn spijt betuigt over zijn rijgedrag. Manuela bleek gelukkig te zijn hersteld van haar verwondingen en de liefde was ongebroken: ‘Die lijdensweg is nu voorbij, we kunnen eindelijk gaan trouwen.’

