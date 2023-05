Uitverkocht concert van rapper Boef wordt bijzonder door zijn meezingende gasten

Boef tijdens zijn concert zaterdag 27 mei in Afas Live. Beeld ANP

Op een videoscherm laat Geert Wilders zich nogal onparlementair uit over ‘bitches’; vervolgens vraagt de parlementariër, als onthaal voor een van Nederlands meest succesvolle rappers, een ‘teringlawaai voor Boef!’

De Algerijns-Frans-Nederlandse rapper gaat meteen in de vijfde versnelling met Effe ademen jij, een visitekaartje waarin hij zijn woordspelingen staccato uitspuugt.

Over de auteur Pablo Cabenda is sinds 2002 freelancejournalist die onder andere werkt voor de Volkskrant. Hij schrijft over popmuziek en human interest.

Boef is terug. Luxeprobleem, het laatste album van de rapper die net zoveel controverse als hits aan zijn broek heeft hangen, bereikte de hoogste positie van de hitlijsten. En voor een uitverkocht concert in de Afas pak je natuurlijk uit.

Met een groep dansers met bivakmutsen wordt aan het begin van het concert een bodempje gelegd voor een feestje. Iedereen is uitgenodigd en de hele Afas zingt mee. Ronnie Flex rapt met Boef in Al die dagen over over papaperikelen en Lil Kleine behandelt in Herinnering de relationele misère met zijn ex Jaimie Vaes. Boef zelf stuurt een stroom hiphop de zaal in met onderstromen van reggaeton, trap en Arabische melodieën.

Centraal in zijn van krantenjongen-tot-miljonairverhaal staat ambitie. En er is zelfreflectie. Sleutelzin in het schuldbewuste Antwoord, geschreven na de Boefboycot van 2018: ‘Wij rappers zeggen bitches en zo, maar we vinden vrouwen echt niet minder of zo.’

Dat Boef een dergelijke, tikje onbeholpen zin overtuigend kan brengen, zegt iets over zijn talent. Maar hij is ook een rapper die als een stationair draaiende motor wel toeren draait maar variatie mist. Wat het concert bijzonder maakt is dat ‘de jarige’ met gulle hand trakteert. Het is de muzikale afwisseling van de gasten die de show naar een hoger plan tilt.