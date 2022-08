Uitvaart vol ongemak en zwarte humor van mimecollectief Het Paradijs ★★★☆☆

Mimecollectief Het Paradijs in Descend into the grave. Beeld Bart Grietens

Het rondreizende theaterfestival de Parade is neergestreken op zijn eindbestemming in Amsterdam (12 t/m 28 augustus). Hoewel het Martin Luther Kingpark in het openingsweekend iets rustiger oogde dan tijdens voorgaande edities, waren de tribunes in diverse theaters bomvol. Zoals bij Alto van danscollectief 155 en theatermakers Magic Tom & Yuri, die met hun hilarische dansvoorstelling een ode brengen aan subculturen van twintig jaar geleden (denk: alto’s, metalheads en skaters).

Het was ook dringen bij Vals Verlangen van toneelgroep Gouden Bergen, waarin acteurs Ferhat Kaplan en Yeliz Dogan in het heimwee duiken van de eerste generatie Turkse migranten in Nederland. En dat doen ze met vaart en humor, waardoor het nergens in sentiment verzandt.

Capriolen

Vanaf deze week valt er ook genoeg te lachen bij het driekoppige mimecollectief Het Paradijs. De voorstelling Descend into the grave opent met een begrafenis waar drie mannen (Ivar Schutte, Vincent van Woerkom en gastspeler Aleksej Ovsiannikov) en twee vrouwen (gastspelers Melyn Chow en Sanne Bakkers) elkaar treffen. De spanning in hun beheerste lijven én in de zaal is aanvankelijk te snijden. Tijdens de wat lange uitvaartdienst worden de eerste capriolen uitgehaald met de kist, waarbij vooral Bakkers scoort met haar schichtige, ontroerende blik. Het ongemak van het vijftal wordt verder uitgediept tijdens de verplichte kop koffie na de ceremonie.

Daarna mag het dak er af; regisseur Luuk Weers overdondert met pompende muziek, chaotisch gejoel en agressieve bewegingen over het hele podium. Totdat de kist de mimespelers een voor een opeist en Weers de mimespelers als zombies over het toneel laat kronkelen.

Wie de zwarte humor kan inzien van een ongemakkelijke uitvaart en van het leven dat verder moet, zal genieten van deze dwaze treurmars.