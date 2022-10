‘Uitgevers zouden hun publicaties wat beter kunnen spreiden’

Margreet de Haan: 'Het is jammer dat mooie kleine uitgaven soms een beetje wegvallen.' Beeld Annabel Miedema

Hoe gaat het?

‘In Zeeland vond onlangs het filmfestival Film by the Sea plaats, dat trekt een groot publiek uit het hele land, dat ook graag de boekhandel bezoekt. Het was dus een drukke week, we merken nog niet veel van de inflatie. De grote gast op het filmfestival was de Mexicaanse schrijver Guillermo Arriaga die ook regisseur en scriptschrijver is, hij kreeg een oeuvreprijs. Zo’n aimabele man, hij pakte iedereen in, daardoor hebben wij zijn roman Het vuur redden opmerkelijk goed verkocht, het staat op nr 2.

In september en oktober komen veel nieuwe boeken uit, kunnen jullie ze allemaal kwijt?

‘Het is schuiven, we zouden het liefst een paar tafels erbij hebben maar dat past niet. En het zijn niet de minsten die nu verschijnen: Oek de Jong, Arthur Japin, Herman Koch, Jaap Robben en Raynor Winn.

‘Het is soms jammer dat de mooie kleine uitgaven door die enorme stapels een beetje wegvallen. Boeken die je als boekhandelaar juist wat extra aandacht wilt geven.’

Zoals?

‘Waar de wolf loert van de Israëlische schrijver Ayelet Gundar-Goshen, haar twee vorige romans waren fantastisch. Ook de mooie novelle Kitchen van de Japanse schrijver Banana Yoshimoto verdient een mooie plek. Net als Trio van Johanna Hedman, dat haast Sally Rooney-achtig is geschreven.

‘Uitgevers zouden wat beter kunnen spreiden. Want er komen ook nog eens veel ‘midpricers’ uit. Misschien kunnen ze daar beter mee wachten. Maar met het oog op de inflatie en de angst dat mensen gaan besparen denken uitgevers juist: laten we maar wat goedkopere boeken heruitbrengen. Of dat nou goed is, vraag ik me af.’

Wat is jullie boekentip van de week?

‘Kleine haperende vluchten van de jonge schrijver Femke Brockhus. Een boek dat je steeds maar wilt herlezen omdat er prachtige verscholen verwijzingen inzitten naar bijvoorbeeld Sylvia Plath en Virginia Woolf. De titel is een ode aan Vasalis. Brockhus’ korte heftige zinnen ontploffen als een soort bommetjes in je hersenen. Heel mooi en poëtisch geschreven.’

Toptien Boekhandel ’t Spui in Vlissingen:

1. Jaap Robben: Schemerleven; De Geus

2. Guillermo Arriaga: Het vuur redden; Meridiaan Uitgevers

3. Delia Owens: Daar waar de rivierkreeften zingen; The House of Books

4. Herman Koch: Het Koninklijk Huis; Ambo/Anthos

5. Arthur Japin: Wat stilte wil; De Arbeiderspers

6. Sergio Herman: Hommage; Nijgh & Van Ditmar

7. Raynor Winn: Landlijnen; Balans

8. Alba Donati: De boekhandel in de bergen; Cossee

9. Jamie Oliver: EEN – Simpel & lekker uit 1 pan; Kosmos uitgevers

10. Stephen King: Fairy Tale; Boekerij