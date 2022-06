‘Uitgeverijen zijn vaak niet goed voorbereid op een rage onder jongeren’

Natalia Lloyd van boekhandel The American Book Center in Amsterdam Beeld Sabine van Wechem

Hoe gaat het?

‘Goed, het is ontzettend druk. Er komen veel toeristen en middelbare scholieren. Laatst hadden we een nieuwe manga-voorraad binnen, Japanse strips, zie onze nummers 6 en 9. Ik had het nog niet op de plank gezet of een groepje jongens, brugklassers, kwam al naar me toegerend om ze te kopen. Heel enthousiast en blij. Via Instagram weten ze binnen no time dat wij het in huis hebben.’

Dat er veel jongeren komen, is te zien aan jullie toptien best verkochte boeken. Alleen nummer 10 is geen young adult.

‘Ja, bij ons kopen vooral jongeren. Dat komt door #booktok maar ook door Netflix-series die gebaseerd zijn op boeken. Heartstopper, onze nr 1 en 2, is daar een voorbeeld van. Het verscheen eerst als webcomic die online te lezen was, later is het in vier verschillende delen uitgegeven als graphic novel. Nu is het verfilmd. Sinds het op Netflix staat, is de voorraad uitverkocht. En is het in herdruk. Uitgeverijen zijn vaak niet goed voorbereid op zo’n rage onder jongeren.’

Waar gaat Heartstopper over?

‘Over twee Engelse jongens van 14 en 16 jaar op een jongensschool. De ene is de populaire rugbyer die nog niet weet dat hij op jongens valt, de ander is de tengere, minder populaire jongen. Dan worden ze verliefd. Het is luchtig maar gaat intussen over belangrijke thema’s als pesten en worstelen met je geaardheid.’

Wat lezen jongeren naast young adult nog meer?

‘Donna Tartt, The Secret History, maar ook Japanse fictie is populair: Murakami en ook onze nr 10, Toshikazu Kawaguchi loopt goed.’

Wat is jullie boekentip van de week?

‘You Made a Fool of Death with Your Beauty van de Nigeriaanse non-binaire schrijver Akwaeke Emezi. Een indrukwekkend romance-boek over een jonge vrouw die haar man verliest bij een auto-ongeluk. Over rouw, eenzaamheid en verdergaan. En een liefde die eigenlijk niet mag. Mij spreekt aan dat de hoofdpersonen zwarte mensen zijn net als ik.’

Top-10 best verkochte boeken van The American Book Center in Amsterdam:

1. Alice Oseman: Heartstopper, Volume 1; Hachette Children’s Group

2. Alice Oseman: Heartstopper, Volume 2; Hachette Children’s Group

3. Taylor Jenkins Reid: The Seven Husbands of Evelyn Hugo; Simon & Schuster

4. Ali Hazelwood: The Love Hypothesis; Berkley Books

5. Elena Armas: The Spanish Love Deception; Simon & Schuster

6. Tatsuki Fujimoto: Chainsaw Man; Viz Media

7. Emily Henry: Book Lovers; Penguin Books & Berkley Books

8. Colleen Hoover: It Ends With Us; Simon & Schuster

9. Gege Akutami: Jujutsu Kaisen, Volume 1; Viz Media

10. Toshikazu Kawaguchi: Before the Coffee Gets Cold; Pan Macmillan