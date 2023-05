Uitgeverij De Bezige Bij gaat verder zonder uitgever, maar mét een missie

De naam Wiet de Bruijn zegt u hoogstwaarschijnlijk niks. Het is ook alweer even geleden dat de ondernemer, die rijk werd met aanhangwagenverhuurbedrijf Boedelbak, in de kranten stond; dat was in 2017, toen hij topman was van het uitgeversconcern VBK en daar de pleuris uitbrak. Zijn missie, zei hij in interviews, is ‘kijken hoe ik het bewustzijn kan vergroten en de wereld een stukje beter kan maken’. In het geval van VBK resulteerde dat in het vertrek van uitgever Mizzi van der Pluijm van Atlas Contact, die voor zichzelf begon en wier uitgeverij het inmiddels heel aardig doet. Atlas Contact daarentegen moet elk dubbeltje omkeren om het hoofd boven water te houden.

Francien Schuursma Beeld Chris van Houts

Deze week vertrok opnieuw een gerenommeerde uitgever bij een groot concern waar Wiet de Bruijn de scepter zwaait, namelijk Francien Schuursma, uitgever van De Bezige Bij, waartoe ook Thomas Rap en Cargo behoren. Schuursma was 24 jaar verbonden aan wat ze bij het 75-jarig jubileum in 2019 ‘de mooiste uitgeverij van Nederland’ noemde. ‘Leuker dan nu is het zelden geweest’, voegde ze eraan toe, en leuker zou het ook nooit meer worden want afgelopen jaren ging het bergafwaarts. Peter Buwalda kwam maar niet door met het tweede deel van zijn trilogie en ook andere bestsellers bleven uit. De volgens kenners laatste echte Bezige Bij-auteur Remco Campert overleed. De omzet kelderde. En afgelopen januari trad dus Wiet de Bruijn aan als algemeen directeur, mét zijn missie. In maart werden de eerste zeven medewerkers ontslagen en nu vliegt ook Schuursma eruit.

De auteurs van De Bezige Bij werden maandag tegelijk met de pers over haar vertrek geïnformeerd, via een mail waarin uiteraard stond (want dat staat er altijd) hoe geweldig het slachtoffer is. Helaas had de ‘sterk veranderende markt’ de uitgeverij gedwongen tot het doorvoeren van een aantal veranderingen in de organisatie: ‘Een van die veranderingen is dat de overkoepelende functie van ‘Uitgever’ (van alle verschillende fondsen) van De Bezige Bij verdwijnt.’ Een uitgeverij zonder uitgever, het is in elk geval origineel – laat de bakkerloze bakker en de slagerloze slager maar doorkomen!

Wiet de Bruijn is interim en zal tijdens of na de zomer alweer vertrekken om elders het bewustzijn te vergroten en de wereld een stukje beter te maken. En Francien Schuursma? Ik hoop dat ze een snoezige kleine uitgeverij opricht, ver weg van alle grote commerciële concerns, met als logo een sierlijk opgestoken middelvingertje. En dat de goeie auteurs die De Bezige Bij heus nog heeft, lekker met haar meegaan.