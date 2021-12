Uiteindelijk is de onderbroekenlol van De drie musketiers interessanter dan gedacht ★★★☆☆

De drie musketiers

Artistiek verantwoorde onderbroekenlol, dat was de voorstelling De drie musketiers van De Warme Winkel in het Amsterdamse Bos in 2019, en dat is de wonderlijke verfilming van Sam de Jong (Prins, Goldie) opnieuw. Brutaal verplaatst De Jong lollige theatervondsten naar het filmdoek, zoals acteurs die paarden spelen en volwassen figuranten in kabouterpak. In deze studentikoze herinterpretatie van Alexandre Dumas’ klassieker uit 1844 zijn kostuums en pruiken opzettelijk lelijk en nep, en mengt het Parijs van 1627 moeiteloos met België anno nu. Naast ontregelend, vaak flauw en soms erg grappig is dat ook inhoudelijk relevant, zo blijkt gaandeweg, waardoor de film voor de welwillende toeschouwer uiteindelijk interessanter is dan hij aanvankelijk lijkt.

De Jong volgt deels het verhaal van de voorstelling, een soort prequel van Dumas, waarin een aspirerende vierde musketier, de later legendarische D’Artagnan (Tim Bogaerts), zich dolgraag bij het fameuze trio wil aansluiten. De beroemdste leden van de eregarde van de Franse koning, Aramis, Athos en Porthos, onderwerpen hem daarop aan een uitbundig homo-erotisch ontgroeningsritueel, inclusief enthousiaste groepsmasturbatie (‘Een voor allen, allen voor één!’), en het gebroederlijk delen van een boterham met sperma.

Nadrukkelijk herhalen de acteurs de macho, seksistische retoriek waarom Dumas al werd bekritiseerd; deze musketiers zijn uitgesproken misogyn en homofoob. Maar ondertussen wordt in de film het vaak geromantiseerde idee van broederschap, van ‘echte mannen onder elkaar’, vakkundig ontmanteld en geridiculiseerd. Wrede martelpraktijken en excessieve orgies met allerhande attributen worden afgewisseld met brave jongenslogeerpartijtjes op de zolder van een soort hufterproof studentensoos. De musketiers doen flauwe drankspelletjes en verschijnen brak aan het ontbijt; de sfeer is die van een dispuutsweekend.

Gaandeweg benadrukt De Jong steeds vaker het verschil tussen ‘echt’ en ‘spel’ (onder meer met leuke meta-grapjes over toneel), waardoor duidelijk wordt in wat voor wereld we ons eigenlijk bevinden. Laten we het een ‘musketiersvereniging’ noemen, zo’n nostalgische mannenhobbyclub die een geromantiseerd verleden wil laten herleven middels nep-historische re-enactments. Even ontsnappen naar een overzichtelijk, gefabuleerd tijdperk, toen iedereen wit was, de man een onbetwiste held en de vrouw gedienstig of afwezig. Als dan ook nog de Uil van Minerva voorbijkomt, blijkt dat De drie musketiers, te midden van alle uitzinnige nonsens, stiekem echt wel ergens overgaat.