Uiteindelijk blijf je na Eurydice – Die Liebenden, blind met veel vragen zitten ★★★☆☆

Sopraan Julia Kleiter als Eurydice en bariton Andrè Schuen als Orpheus in Manfred Trojahns Eurydice – Die Liebenden, blind. Beeld Ruth Walz

Een donkere, ronde muur opent zich en je ziet de carrosserie van een trein, zo’n internationale naar Duitsland. De vaart van de trein toont zich in geprojecteerde lichtstrepen. Wanneer ook de trein opengaat, bevind je je in een restauratiewagon.

Aan de bar zit een vrouw met haar hoofd steunend op een hand. Het is Eurydice, het meisje dat in de Griekse mythe twee keer sterft. De eerste keer door een giftige slangenbeet, de tweede keer door het goedbedoelde toedoen van haar geliefde Orpheus: naar haar omkijken was precies wat hij moest vermijden.

Zaterdagavond klinkt bij De Nationale Opera in Amsterdam de wereldpremière van Eurydice – Die Liebenden, blind, en drie-akter van de Duitse componist Manfred Trojahn (72). In zijn opera is het niet een slang maar een trein die Eurydice naar de dood brengt, en is Eurydice geen jong meisje maar een vrouw met een verleden en ex-geliefden. Sopraan Julia Kleiter laat haar stevig en rijp klinken, maar ook wat moedeloos, want ze is een onomkeerbare weg ingeslagen.

In de trein worden Eurydice en Orpheus vervolgens op slag verliefd op elkaar. Maar Pluto, een rol van een grimmige Thomas Oliemans, steekt daar een stokje voor. De heerser van het dodenrijk neemt de gedaanten aan van exen van Eurydice en laat ze als kelner en conducteur telkens het prille contact verstoren.

Hoe gelaagd deze lezing van de mythe is, zo ondubbelzinnig is het decor van Christof Hetzer: eerst de trein als hedendaags en daarna de boot als klassiek vervoersmiddel naar de onderwereld. De Orpheus van de expressieve Tiroler bariton Andrè Schuen is sterk en jongensachtig. Bevangen door verliefdheid reist hij Eurydice achterna op de boot. Daar is het Pluto’s vrouw Proserpina (door de romige mezzosopraan Katia Ledoux), die Orpheus ervan wil weerhouden achter zijn liefje aan te gaan.

Pluto ziet het met lede ogen aan. Zou dat zijn omdat hij jaloers is? Maar hij wil Eurydice toch ook? Het publiek ziet de antwoorden tussen wal en schip vallen. Een dwarsfluit en lage strijkers klinken ondertussen onthecht en tegelijk peilloos diep.

Erik Nielsen bezweert het Nederlands Philharmonisch Orkest in de atonale, etherische en ritmisch gecompliceerde partijen. Dit zijn de klanken van het dodenrijk, waar bovengronds juist de chromatiek heerst. De zangpartijen kenmerken zich door grote sprongen, wat van de solisten een grote lenigheid vraagt.

Uiteindelijk blijf je met zoveel vragen zitten, die volgens dramaturg Klaus Bertisch zouden moeten worden beantwoord. Was Eurydice op weg naar een nieuw begin in de dood? Of was het gewoon Pluto die ze verlangde? De liefde tussen Orpheus en haar is ten dode opgeschreven, maar wat maakt het uit als ze elkaar toch wel weer tegenkomen aan gene zijde?

Trojahn laat Orpheus en Eurydice al die tijd als blinden langs elkaar heen communiceren. Hij zingt voor de liefde, zij verlangt naar de dood. De fluisterzingende madrigaalzangers van het koor van DNO hebben een onzichtbaar maar effectief aandeel; het dodenrijk wordt er nog doodser van – de vlieg die je eerst als projectie zag rondzoemen, ligt nu reusachtig groot en dood op zijn rug. Hier is het Orpheus die bezwijkt in de armen van Eurydice.

Haar slotmonoloog is aan de lange kant en voegt niet veel meer toe, noch wekt hij extra sympathie voor haar op. De mythe in een 2.0-versie is nog altijd niet het antwoord op vragen en zaken die het hart aangaan. Uiteindelijk valt het doek en tast je nog steeds in het duister. Maar voor de liefde bestaat toch geen script.

Opera Forward Festival Het Opera Forward Festival werd in 2015 opgericht door Pierre Audi, toen nog artistiek directeur van De Nationale Opera. Het festival biedt podium aan jonge makers en hedendaags muziektheater. Op zaterdag 12 maart zal de wereldpremière klinken van I Have Missed You Forever, een creatie van onder anderen Lisenka Heijboer Castañón en Manoj Kamps. Daarnaast zijn in verschillende ruimtes paneldiscussies en installaties te zien.