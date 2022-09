Uit het levensverhaal van Adriaan Dijxhoorn is veel te leren over onze regering in oorlogstijd ★★★★☆

Beeld Boom

Zó lang kan het oordeel van een historicus nagalmen. Althans: als die historicus Loe de Jong heet. In het negende deel van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog – verschenen tussen 1969 en 1991 – dichtte hij Adriaan Dijxhoorn, minister van Defensie in het Londense oorlogskabinet, ‘defaitistische opvattingen’ toe. Hij zou ‘weinig besluitvaardig’ zijn geweest, en ‘liet voortdurend over zich heen lopen’. Met deze diskwalificatie moet Dijxhoorn het doen – tot op de dag van vandaag. Sommige vakgenoten van De Jong, onder wie Cees Fasseur, plaatsten weliswaar kanttekeningen bij diens harde oordeel, maar daarmee konden ze Dijxhoorn niet rehabiliteren. Zelfs niet een beetje. In de beeldvorming behoort hij tot de ‘dorpsburgemeesters’ en de ‘natgeregende mussen’ waarmee de Nederlandse bewindslieden in oorlogstijd door kritische tijdgenoten zijn vergeleken. Voor zover hij, na een ministerschap van amper twee jaar, niet helemaal in de vergetelheid is geraakt.

Geroddel en achterklap

Historicus Tobias van Gent (1967) moet zijn behept met de onbaatzuchtigheid die voor het schrijven van een biografie van zo’n onwaarschijnlijke hoofdpersoon is vereist. Gelukkig maar. Want het levensverhaal van Adriaan Dijxhoorn (1889-1953) geeft een beklemmende indruk van het functioneren van de Nederlandse regering tijdens de meidagen van 1940 en de jaren in ballingschap, het geroddel en de achterklap waarmee in Londen politiek werd bedreven en – met name – de bedenkelijke taakopvatting van koningin Wilhelmina en haar belangrijkste secondanten, prins Bernhard en François van ’t Sant, particulier secretaris van de koningin en hoofd van de Centrale Inlichtingendienst. Dit trio, dat te weinig weerwerk kreeg van minister-president Pieter Sjoerds Gerbrandy, was in belangrijke mate verantwoordelijk voor de lotgevallen van Dijxhoorn tijdens en onmiddellijk ná de oorlog.

Bij zijn aantreden als minister van Defensie in het (tweede) kabinet De Geer, in augustus 1939, mocht Dijxhoorn – die bij de landmacht de rang van luitenant-kolonel had bereikt – zich nog wel in de gunst van de koningin verheugen. Hij zette vaart achter de modernisering van het Nederlandse leger, al kon hij daarmee het échec van de meidagen van 1940 niet afwenden, en trok het land in om zich persoonlijk (en onaangekondigd) te vergewissen van de waakzaamheid van de troepen. Niet tot genoegen van opperbevelhebber Izaäk Reijnders en andere hoge militairen. Bemoeienis van Wilhelmina, zelfbenoemd ‘soldatenkoningin’, konden zij nog wel verdragen. Maar niet die van een burgerpoliticus. Uiteindelijk moest Reijnders zijn ongezeglijkheid en zijn dédain voor Dijxhoorn met eervol ontslag bekopen. Daarmee zou de generaal zich nooit verzoenen: hij probeerde de minister nog pootje te lichten toen die allang geen minister meer was.

Voorbarig optimisme

Kort na het overhaaste vertrek van de regering uit Nederland – die van Wilhelmina geen vlucht mocht heten – keerde de koningin zich met ‘de radicale natuur’ die haar eigen was tegen Dijxhoorn. De minister ging niet mee in haar onbezonnen en voorbarige optimisme over de afloop van de oorlog. Toen Wilhelmina in maart 1941 de geallieerde zege al zag gloren, betoogde Dijxhoorn op goede gronden ‘dat het te dwaas (zou) zijn te veronderstellen dat het Engelsche leger alleen het circa 6 miljoen sterke Duitse leger zou verslaan’. Maar anders dan minister-president Dirk Jan de Geer, die in augustus 1940 de laan was uitgestuurd, verbond Dijxhoorn aan die realistische inschatting niet de conclusie dat met Hitler moest worden onderhandeld, ‘maar dat wij den strijd (moeten) voortzetten tot Duitschland onder de knie is.’

Daarmee kon Dijxhoorn echter niet meer ontkomen aan het vernietigende oordeel dat Wilhelmina en haar camarilla over ‘de minister van Desertie’ had geveld. Van Gent dateert de omslag in het politiek fortuin van Dijxhoorn in juni 1940, toen het onverslaanbaar geachte Frankrijk door nazi-Duitsland tot overgave werd gedwongen. Daarvoor kon Dijxhoorn weliswaar niet persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden (hoe graag Wilhelmina dat misschien ook had gedaan), maar de Franse nederlaag tekende wel het failliet van de defensieve strategie waarvan Dijxhoorn – alumnus van de École Superieure de Guerre – een pleitbezorger was geweest.

Na een lange reeks conflicten met de koningin bood Dijxhoorn haar op 10 juni 1941 persoonlijk zijn ontslag aan. ‘Ik kan u daartoe slechts encourageeren’, zou Wilhelmina hebben geantwoord, ‘en ik hoop dat U dat spoedig zult doen.’ De koningin zou haar mening over Dijxhoorn nooit meer herzien, en Loe de Jong, een vurige bewonderaar van Wilhelmina, zou dat oordeel een officiële status verlenen.

Tobias van Gent: De minister en de majesteit – Adriaan Dijxhoorn, minister van Defensie in oorlogstijd. Boom; 464 pagina’s; € 39,90.