Uit dit kakofonische boek over Hollywood blijkt: een recept voor succes in de filmindustrie bestaat niet

Honderden acteurs, regisseurs en andere filmprofessionals vertellen in het boek Hollywood – The Oral History over wat zij beschouwen als het geheim van succes in de filmindustrie. Waarom aanbidt het grote publiek die ene pulpproductie, en kijkt het bij die andere, geniale film toch weg?

‘Niemand in de filmindustrie is een genie. Niemand. Wie zichzelf geniaal vindt, is een leugenaar of een idioot.’ Ned Tanen (1931-2009), die dat zei, was een van Hollywoods meest succesvolle studiobazen. In de jaren zeventig en tachtig werd onder zijn bewind de ene monsterhit na de andere geproduceerd, zoals The Breakfast Club, Jaws, E.T. en Top Gun. Als hoofd van de filmafdeling bij Hollywoodstudio Universal verbrak hij voortdurend records: de bezoekcijfers bleven maar stijgen. Later deed hij bij concurrent Paramount hetzelfde.

Een gokspel

Hoe maak je een populaire film? Hoe kies je het juiste project om te financieren, de juiste regisseur, de beste acteurs? Als er iemand was die dat geheim doorgrondde, was het Ned Tanen. Maar nee hoor: een recept was er volgens hem niet. Ondanks al zijn succes bleef hij het produceren van films beschouwen als een gokspel. ‘Ik heb talloze ontmoetingen gehad’, zei hij, ‘maar ik kon nooit zeggen wie er briljant was en wie niet.’

De citaten komen uit het pas verschenen boek Hollywood – The Oral History, waarin honderden filmprofessionals aan het woord komen, van producenten en regisseurs tot acteurs, editors en componisten. Schrijvers Jeanine Basinger en Sam Wasson kregen toegang tot het complete archief van het American Film Institute. Hun boek is de weerslag van bijna tienduizend uur aan getuigenissen, vooral afkomstig van de seminars die het filminstituut sinds 1969 organiseert om studenten te laten kennismaken met insiders uit de filmindustrie.

Basinger en Wasson stelden zichzelf de taak om van duizenden transcripties van seminars, interviews en andere gesprekken een boek te maken dat de volledige Hollywoodgeschiedenis bestrijkt. Een belachelijk ambitieus project. Hoe voeg je al die stemmen, van Howard Hawks tot Steven Spielberg en van Bette Davis tot Meryl Streep, samen tot een enigszins overzichtelijk geheel?

Een kwestie van montage, zo blijkt. De auteurs knipten en plakten erop los. Hollywood – The Oral History is min of meer chronologisch ingedeeld en beslaat verschillende thema’s. De diverse vakgebieden van het filmmaken komen aan bod, zoals camerawerk en geluid, maar ook onderwerpen als de ondergang van het klassieke studiosysteem, de opkomst van blockbusters en de gespannen verhouding tussen kunst en commercie. Van begin tot eind bestaat het boek uit citaten.

Coctailparty met Capra en Scorsese

De opzet is even wennen: het geheel is een kakofonie van stemmen, alsof je op een cocktailparty bent beland waar heel oud en nieuw Hollywood is vertegenwoordigd. Regisseurs als Frank Capra, Martin Scorsese en Jordan Peele staan er tegen elkaar te toeteren. Jane Fonda, Natalie Wood en Al Pacino praten over hun ervaringen op de set. Producent Pandro Berman vertelt eindeloos anekdotes tegen niemand in het bijzonder. En ergens in een hoek zitten de kostuumontwerpers te roddelen over filmsterren: ‘Vivien Leigh had een onhandig uitstekende ribbenkast. Bij Ginger Rogers moest je opletten, voor je het wist had ze zichzelf weer versierd als een kerstboom.’

Het is chaotisch en ook een beetje misleidend. Uitspraken worden onder elkaar gezet alsof de sprekers op elkaar reageren, terwijl ze in werkelijkheid op verschillende gelegenheden tegen een ander publiek praatten. Vreemd is ook dat geen enkel citaat van een datum is voorzien, terwijl het toch belangrijk kan zijn om te weten wanneer iets is gezegd. Als Jack Nicholson de filmindustrie vergelijkt met een pannenkoekenrestaurant dat in commerciële handen valt, waardoor de smaak achteruit gaat — is dat dan gemopper achteraf of een eigentijdse observatie?

Marilyn Monroe en regisseur Billy Wilder op de set van 'Some Like It Hot' (1959). Beeld Bettmann Archive

Toch is die gekke constructie ook de charme van het boek. Waar anders vind je de verschillende meningen over Marilyn Monroe zo handig op een rij? Ze was lastig, ze kwam altijd te laat, ze had problemen, zo valt te horen. ‘Ze was erg ongelukkig’, zegt acteur Jack Lemmon over haar. ‘Ik kon goed met haar opschieten, ik hield van haar en ik vond haar fantastisch, maar ik weet nog steeds niet of ze kon acteren.’ Een bladzijde later maakt regisseur Billy Wilder een eind aan de discussie: ‘Als ik iemand nodig heb die altijd op tijd komt en haar tekst kent, dan ken ik nog wel een oude tante in Wenen. Die zal elke ochtend stipt om vijf uur aanwezig zijn en nooit een woord vergeten. Maar wie wil haar zien?’

Acht studio’s beheersten Hollywood

De veelheid aan stemmen zorgt voor een genuanceerde kijk op het klassieke studiosysteem, waaraan het grootste deel van het boek is gewijd. Hollywood werd tussen grofweg 1920 en 1960 gedomineerd door een achttal filmstudio’s, geleid door magnaten als Louis B. Mayer en Jack L. Warner. Ze beheersten vaak het volledige proces, van scenario tot vertoning, en waren ongelooflijk productief. Een studio als MGM maakte ongeveer één film per week.

Hollywoods filmbonzen Jack L. Warner (links) en Louis B. Mayer in een bar, 1940. Beeld Getty

Fabrieken, werden die studio’s later genoemd. Het systeem werd steeds meer bekritiseerd: het gros van de films was ongeïnspireerd lopendebandwerk en de studiobazen waren excentrieke tirannen, die hun personeel uitbuitten en elke creatieve oprisping in de kiem smoorden. Uit Hollywood – The Oral History rijst een ander beeld op. Het studiosysteem was problematisch, maar achter de schermen overheerste creativiteit en saamhorigheid. De hoeveelheid talent was ongekend en het feit dat iedereen een vast contract kreeg, had beslist voordelen.

Niet voor niets produceerde Hollywood in die jaren ook tal van meesterwerken, zegt bijvoorbeeld regisseur George Cukor, die moppert over de eenzijdige beeldvorming. ‘Al die boeken over hoe het studiosysteem een soort gevangenis was… ‘Niemand kon zich vrijelijk uitdrukken’ en dat soort clichés. Allemaal geschreven door mensen die er niet bij waren. Ik werkte met die studiomagnaten en ik kan je verzekeren, het was geen gevangenis. Als je een goed idee had, dan werd dat gestimuleerd. Je kreeg alles wat je wilde, de beste scenario’s, de beste acteurs, de beste technici.’

Creatieve risico’s

Zonder al te nostalgisch te worden, laat Hollywood – The Oral History zien hoe het oude Hollywood wel degelijk creatieve risico’s nam. Misschien wel meer dan de huidige filmstudio’s, waar de aandeelhouders de macht hebben. De producenten die er werken, moeten voortdurend vrezen voor hun baan en durven zelden iets nieuws te proberen. Vrijwel niemand heeft een goed woord over voor die moderne machthebbers in Hollywood. Alleen regisseur David Lynch neemt het een beetje voor ze op: ‘Ach, ze hebben zo hun eigen problemen. Ze moeten geld verdienen en dat is heel eng. Maar ik heb goede lunches met ze gehad.’

Hollywood – The Oral History is vermakelijk, informatief en uitputtend, maar de auteurs verwachten behoorlijk wat voorkennis van de lezer. Behalve een namenlijst met zeer beknopte toelichting ontbreekt elke context. Het boek richt zich dus vooral op filmnerds die van details houden, al kun je er ook rustig wat doorheen bladeren en eruit halen wat je interesseert. Dat is misschien ook een betere methode dan het in één keer uitlezen. Na meer dan zevenhonderd pagina’s non-stop gepraat begint het behoorlijk te duizelen. Tegelijk valt dan pas de knappe samenstelling op, waarbij de sprekers regelmatig terugkeren bij hetzelfde probleem. Wat maakt een goede film toch goed? Hoe herken je talent?

Je kunt beter beleggen

Spoiler: het blijft een mysterie. ‘Nobody knows anything’, zei de beroemde scenarioschrijver William Goldman ooit over Hollywood en vrijwel alle sprekers uit het boek sluiten zich daarbij aan. Kwaliteit is misschien nog wel herkenbaar, maar wat aanslaat bij het publiek, weet niemand van tevoren. Ook George Lucas, de man die met Star Wars de jackpot won, kan er niks zinnigs over zeggen: ‘Als je geld wilt verdienen, kun je beter gaan beleggen.’

Star Wars-regisseur George Lucas bekijkt de Death Star uit 'Return of the Jedi' (1983). Beeld Getty

Het beste advies komt waarschijnlijk van filmmaker Rob Reiner, die er een praktische filosofie op nahoudt. ‘Er zijn goede films die veel geld opleveren. Er zijn goede films die geen geld opleveren. Er zijn waardeloze films die veel geld opbrengen. En er zijn waardeloze films die floppen. Mijn idee: probeer alleen goede films te maken, want het ergste wat je kunt doen, is iets slechts maken dat helemaal niets oplevert. Dan voel je je een totale idioot.’

'Hollywood – The Oral History'

Jeanine Basinger en Sam Wasson: Hollywood – The Oral History. Faber & Faber; 768 pagina’s; € 34,50.