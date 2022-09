Uit de feestwinkel? Zeker niet. Wie een Oktoberfest bezoekt, pakt tegenwoordig ook lederhose en dirndl serieus aan

Links: roze lederhose met H-träger, rechts: het sobere mosgroene dirndlmodel H2990. Beeld Haus Huberts, beeldbewerking: Studio V

Een bof eigenlijk dat de Brabantse ondernemers Jan en Ira Huberts zo’n Duits klinkende achternaam hebben. Tien jaar geleden begonnen de echtelieden met de verkoop van lederhosen vanuit hun woning in Helmond. Met het tweede lustrum op zak is hun groothandel, ‘Haus Huberts’, uitgegroeid tot een serieuze speler. Vanuit een immens expeditiecentrum worden de Trachten verstuurd tot in Zuid-Afrika en IJsland.

Trachten, voor wie het zich afvraagt, is de officiële naam voor dirndls, lederhosen, jagershoedjes, kuitwarmers en alle andere zaken die horen bij de traditionele Alpenklederdracht. Attributen die in Beieren als warme pretzels over de toonbank gaan als het Oktoberfest voor de deur staat. Dat feest is een meerdaagse kermis met reusachtige partytenten en biertuinen waarin folkloristisch geklede feestgangers drinken, eten en muziek maken. Het Oktoberfest vindt zijn oorsprong in München, waarover zo meer, maar heeft de laatste decennia stevig voet aan de grond gekregen in Nederland. Er zijn edities in Sittard, Aarle-Rixtel, Someren, Amsterdam, Emmen, Zwolle, Didam, Groningen, Barneveld, Alkmaar, Nijmegen – enfin, noem een gemeente en ze heeft een oktoberfeest. Ook in België heeft de oktoberkoorts flink vlam gevat en gaat het volgende maand los in onder meer Antwerpen, Wieze en Oudsbergen. Tel daar Tiroler themafeesten en traditionele Beierse huwelijken bij op en het wordt helder dat Haus Huberts het hele jaar door bestellingen krijgt, met een piek tussen juli en oktober.

Polyester dirndls met belabberde ritsen

Niet dat er tien jaar geleden nog geen oktoberfeestkleding te krijgen was in Nederland, maar het dirndl- en lederhosensegment zat nog in de carnavalshoek. Er waren stijve lederhosen uit Pakistan en polyester dirndls met minirokjes en belabberde ritsen. ‘Dat deden de carnavalisten er bij’, zegt Jan Huberts, ‘naast het handelen in boevenpakken en zorrocapes.’ Dat het zo bar slecht gesteld was met de kwaliteit wisten de Hubertsen omdat Ira begin van deze eeuw werkte in de carnavalsbranche, als hoofd export feestartikelen, waar ze zich soms schaamde als ze zag wat er verhandeld werd. En toen dacht ze: dat kan veel beter.

Links: suède broek met riem en siergesp, rechts: kniekous in bierthema. Beeld Haus Huberts

Jan, die jarenlange ervaring had opgedaan in de internationale groothandel in werkplaatsmachines van zijn vader, zag het ook zitten. Een niche was het, absoluut, maar als ze het op hun manier zouden doen, kon het best potentie hebben. Ze gingen op onderzoek uit in Duitsland, lieten hun eerste lederhose maken en perfectioneerden het model gaandeweg. Uiteindelijk kwamen ze terecht in India, waar ze broeken lieten maken van soepel geiten- en runderleer, in reliëf geborduurd en voorzien van versierde H-träger. Daarna volgde een zoektocht naar betrouwbare fabrikanten met goede jacquardstoffen, satijn en katoen, en kwamen er ook dirndls (met degelijke YKK-ritsen) en de bijbehorende bloezen en schorten in het assortiment.

Verleidelijk gelift decolleté

Ontwerpers hebben de Hubertsen niet in dienst, ze bedenken alles zelf. Samen kiezen ze de kleuren en de stoffen. Ira bedenkt welke kantjes, borduursels, kristallen en strikken erop moeten, en hoe de hals wordt afgezet, bijvoorbeeld met bewerkelijke Froshmaul-ruches. Inmiddels is het assortiment aangevuld met sokken, vesten, tasjes, borstopduwers (‘Das Dekolleté wird verführerisch aufgehoben und zur Geltung gebracht’, ‘het decolleté wordt verleidelijk gelift en geaccentueerd’, meldt de catalogus), sokken, schoenen en sieraden. De prijs van een instapdirndl – ze zijn er in de maten 34 t/m 60 – is 40 euro, de goedkoopste lederhose – maat 44 t/m 68 – kost 80 euro.

Links: geruit bloesje met pofmouwen, blote schouders en siergespen, rechts: jogginghose met sierstiksels en elastische taille Beeld Haus Huberts

Het gaat Ira en Jan zo voor de wind dat ze voorzichtig zijn met wat ze prijsgeven. Ze willen niet op de foto voor de krant, houden geheim met welk distributiecentrum ze werken, verzwijgen waar ze hun kleding precies laten maken (‘overal tussen hier en China’), en noemen geen omzetcijfers. Want de concurrentie leest mee, en de concurrentie is nieuwsgierig. In Nederland zijn het de carnavalisten, zoals Jan ze noemt, en in Duitsland gerenommeerde firma’s als MarJo Leder & Tracht uit Obernzell, Krüger Dirndl uit Wernau en Stockerpoint uit Ottering. ‘Schrijf maar op,’ zegt Jan na enig aandringen, ‘dat we vele tienduizenden dirndls en lederhosen per jaar verkopen. De concurrentie zal zich het apelazerus verschieten.’

Van nazitenue tot salonfähige dracht

Rijst de vraag waarom en hoe het dragen van traditionele alpenkleding zo’n vlucht heeft kunnen nemen, tot ver buiten de Alpenregio. Bij de allereerste editie van het Oktoberfest, dat in 1810 werd opgetuigd als volksfeest-met-paardenrace ter ere van het huwelijk van kroonprins Lodewijk van Beieren en Theresia van Saksen-Hildburghausen, was er al een kostuumparade met feestgangers in traditionele klederdracht. Die parade werd later georganiseerd en gefinancierd door de gebroeders Julius en Moritz Wallach, die zich in 1890 in München vestigden en er een handel begonnen in kleurrijke handgemaakte dirndls. Toen in 1930 de kluchtige operette Im weißen Rössl in première ging, over een opper-Oostenrijkse pensionhoudster en haar verliefde hoofdkelner, leverden de gebroeders Wallach opnieuw de kostuums. De operette was een doorslaand succes en werd opgevoerd tot in Londen en Parijs, waar ook de dirndls populair werden.

Dat het dragen van Trachten in de jaren daarna door de nazi’s als teken van vaderlandsliefde werd gepromoot en de Joodse Wallachs het land uit vluchtten, deed het welvaren van de dirndlbusiness dan weer geen goed. Zelfs niet nadat het kledingstuk ‘ontkatholiekt’ werd: de rokken werden korter, de taille strakker en het decolleté dieper. Na de oorlog schaamden veel Duitsers zich voor het dragen ervan, een sentiment dat zoetjesaan veranderde toen de kaskrakers Sissi (1955) en The Sound of Music (1965) de alpenidylle in ere herstelden. Toen de hostessen van de Olympische spelen van 1972 in München hemelsblauwe dirndls droegen was de dracht weer helemaal salonfähig.

Links: instapmodel dirndl met satijnen schortje, bloesje en siergeborduurde H-träger, rechts: pantalon. Beeld Haus Huberts

Toch duurde het nog tot begin jaren tien (toen de Huberts op fingerspitzengefühl hun business begonnen), en dan nog specifieker het jaar 2013, eer er sprake was een ware dirndlrenaissance – óók en vooral onder jongeren. Dr. Simone Egger van het Institut für Kulturanalyse van de Alpen-Adria-Universiteit in Klagenfurt legde in september van dat jaar in The New York Times uit dat de belangstelling van jongeren voor de historische dracht kon worden gezien als een manier van een nieuwe generatie om zich te wapenen tegen de globalisering en te koesteren wat bekend, dichtbij en Duits is.

De ‘Elvis van de Alpen’ Andreas Gabalier treedt vaak op in lederhose. Ook zijn fans in de zaal dragen dan klederdracht. Beeld Redferns

In de Frankfurter Allgemeine van een maand later trok modejournalist dr. Alfons Kaiser een parallel tussen dirndls en de pakken van Angela Merkel: ‘Omdat stabiliteit en gelijkheid leiden tot een gevoel van veiligheid in volatiele tijden. Een uniform, maar in een verscheidenheid aan uitvoeringen die overeenkomt met de Liberalitas Bavariae.’ Een andere aanjager van de populariteit van de Trachten: de in 2008 gedebuteerde Oostenrijkse volkszanger Andreas Gabalier. Deze ‘Elvis van de Alpen’ is een soort eenpersoons-Nick & Simon met het timbre van Bryan Adams. Gekleed in lederhose, kuitwarmers en rood-wit geblokte overhemden krijgt hij tot in München zalen en stadions vol jonge fans in klederdracht plat. Zijn oeuvre bevat ironisch-seksistische liedjes over, bijvoorbeeld, het netjes strijken van je dirndl. In 2013 werd ook de Oostenrijkse kaskraker Im weißen Rössl voor de zoveelste keer verfilmd, zij het in een opgehipte versie, met ober Sigismund als een soort hitsige Tom Jones. Het enige wat onveranderd was: de dames droegen dirndls.

Links: dirndl met blauwsatijnen schort, rechts: zwarte lederhose met witte borduursels. Beeld Haus Huberts

De dirndls zelf veranderen wél wat. Gedurende de jaren 2010 werden de dirndls van steeds betere kwaliteit gemaakt. En met een modieuzere inslag: Karl Lagerfeld kwam met zwartgrijze punkdirndls op de proppen en ook in modebladen doken hippe dirndls op. In 2019 berichtte Vogue Deutschland over het nieuwe merk Noh Nee dat dirndls maakt van Afrikaanse batikstoffen en ze toont op modellen van kleur – een unicum in de verder roomwitte wereld van de Trachten. De laatste trends? Volgens modejournalist Sabine Spieler van de Frankfurter Allgemeine zijn het enerzijds de simpele dirndls in beigetinten, uitgevoerd in natuurlijke materialen die hip zijn, en zijn tegelijkertijd outfits met bloezen, jurken en schorten in één en dezelfde vrolijke kleur in opmars. Trends die overigens nog niet zijn doorgesijpeld tot de tekentafel van Haus Huberts en andere grootleveranciers.

Shuttleservice naar de Trachtenwinkel

Spieler woont al jaren in München en is er regelmatig te gast op de Theresiawiese, de naar prinses Theresia genoemde weide (nu een evenemententerrein) waar de biertenten staan. Via Facetime legt ze uit hoe groot het Oktoberfest is en dat er volkse tenten zijn, traditionele en chique. Het is de plek waar bedrijven zaken doen door relaties uit te nodigen aan de tafels die ze gereserveerd hebben. ‘Er komen mensen vanuit de hele wereld. De firma Lodenfrey, een modezaak met een speciale Trachtenafdeling, heeft zelfs een shuttleservice van de luchthaven naar hun zaak. Zo kunnen hele gezinnen die vanuit bijvoorbeeld Dubai worden ingevlogen eerst naar Lodenfrey om in Trachten te worden gestoken, en dan door naar de Wiese.’ Voor de mensen met een kleinere beurs zijn er overal in de stad pop-upwinkels met goedkope dirndls en, zoals de Duitsers het noemen: Billiglederhosen aus Pakistan. Ketens als Lidl, H&M en Bonprix verkopen hun confectiedirndls online.

Links: tweedelige dirndl bestaand uit een jurk en een witte blouse, rechts: dirndlblouse met mouwen van kant. Beeld Haus Huberts

Zelf heeft Spieler vier dindls. ‘Het zijn vintage exemplaren, modellen die de mensen op het Beierse platteland op zondagen nog steeds dragen. Ik vind het oprecht mooie kleding, en het fijne is: een dirndl flatteert iedere vrouw, ongeacht leeftijd of postuur. Toen mijn vader in de jaren tachtig Oktoberfest vierde droeg hij jeans en een blazer, je zag er niemand in klederdracht. Maar dat is compleet veranderd, er is de laatste jaren sprake van een heuse Trachtenboom. Met één outfit ben je er niet, als je vier uitnodigingen krijgt, kun je niet vier keer dezelfde dirndl dragen. Sommige vrouwen besteden er duizenden euro’s aan, want de dirndl kan ook dienen als statussymbool.’

Miss Piggy in dirndl en dirndldesigner Lola Paltinger. Beeld Disney Duitsland

Wie garen spint bij de grote vraag naar luxe oktoberkleding is Lola Paltinger. Onder haar eigen naam verkoopt ze al 21 jaar eclectische dirndls van luxe stoffen die ze in Duitsland op maat laat maken, wat ook af te lezen is aan de prijs. Haar duurste modellen kosten meer dan drieduizend euro en prijken in bladen als Elle en Harper’s Bazaar. Onder de vrouwen die ze aankleedt zijn, naast een stoet aan Duitse coryfeeën, ook internationale sterren als Paris Hilton, Katy Perry en de gezusters Kardashian.

Paltinger, afkomstig uit een dorpje nabij Frankfurt, studeerde mode in München en liet zich voor haar eindexamencollectie in 1999 inspireren door het borduurwerk en de patronen van de traditionele Trachten. Het bleek een gouden greep, haar glamoureuze couturedirndls vielen zo in de smaak dat ze ze bleef maken. ‘Ze worden door Trachtenfans tot in Oostenrijk en de Italiaanse Alpen besteld’, zegt Paltinger aan de telefoon. ‘Maar het modieuze en luxe aspect maakt ze ook aantrekkelijk voor mensen die de traditie niet kennen. Ik heb een heel loyale klantenkring, sommige vrouwen kopen elk jaar wel twee of drie dirndls.’ Haar bijzonderste coutureklant is Miss Piggy, die in 2014 naar Duitsland kwam voor de promotie van de Muppetfilm Most Wanted. Tijdens de persconferentie droeg Kermit lederhosen en Piggy een op maat gemaakte dirndl, van Paltinger.

Eenvoud, handwerk, duurzaamheid

Wat is de laatste mode in dirndls volgens haar? ‘Mensen hebben echt zin om weer te feesten: ze willen uitpakken, dus is er vraag naar vrolijke, uitgesproken modekleuren als roze, geel en groen.’ Voor die andere grote trend, van de soberder dirndls, kan de klant dus beter elders aankloppen. Bijvoorbeeld bij Gottseidank, het merk van ontwerper Jörg Hittenkofer, dat mannen en vrouwen bedient met klassieke trachten en vrijetijdskleding die daarvan is afgeleid. Anders dan Paltinger gaat Hittenkofer juist terug naar de oorsprong en essentie van de klederdracht, waarbij sterk de nadruk wordt gelegd op lokale productie, eenvoud, handwerk, duurzaamheid en comfort. Alles even smaak- en stijlvol, maar ook daar hangt een prijskaartje aan. Hittenkofers hertenlederen lederhosen gaan over de duizend euro heen, dirndls kosten meer dan de helft.

Bij Haus Huberts in Helmond hoeft het allemaal niet zo duur en exclusief, en buiten München is ook de vraag naar hip-sobere dirndls verwaarloosbaar. Het eenvoudigste model dat ze nu al een poosje op voorraad hebben is de hooggesloten mosgroene H2990. Die verkoopt matig, want klanten dragen toch liever zwart en rood. Zijn ze bij Haus Huberts dan niet bang dat een markt die de mode amper volgt snel verzadigd raakt? ‘Welnee’, zegt Ira, ‘als een vrouw één dirndl heeft wil ze er meer.’ En wat de mannen betreft, zegt Jan: ‘De toegewijde oktoberfeestvierder heeft om de paar jaar een grotere lederhose nodig, dus het treft dat wij tot maat 68 gaan. Ik adviseer ook altijd: neem het overhemd maar lekker ruim, dan kan er altijd nog een pilsje bij.’

De politieke kleur van klederdracht Met klederdracht wordt tot op heden politiek bedreven en geschiedenis geschreven: vooral binnen de Beierse Christelijk-Sociale Unie (CSU), worden vaak dirndls gedragen. Toen Michail Gorbatsjov in 1992 het traditionele visdiner van de CSU in het stadsdeel Schwabing bijwoonde, kreeg hij een Trachtenhoed met gemzenbaard. Politica Katrin Ebner-Steiner van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) draagt graag dinrdls, ook tijdens het werk. Bij de ontvangst van de G7-top afgelopen juni in München werden de internationale gasten ontvangen door een groep saluerende inwoners met dirndls, loden jasjes en jagershoedjes, wat in de pers tot smalende opmerkingen leidde als: ‘Eindelijk inheemse volkeren welkom bij de G7’ en ‘Native Bavarians first’.

Veilig vieren Onder de naam ‘Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen’ opende sociaal-pedagoog Kristina Gottlöber de strijd tegen billen- en borstenknijperij, onder de rok fotograferen en andere ongewenste intimiteiten tijdens het Oktoberfest. Bij haar meldpunt kwamen in de afgelopen vijftien jaar duizenden klachten binnen, op haar website geeft ze tips. Wie juist wel op zoek is naar een man kan haar beschikbare status zichtbaar maken door de strik van de schort links te knopen. Een strik rechts betekent getrouwd of anderszins bezet, een strik middenachter betekent: de draagster is weduwe. Speciaal voor gay bezoekers van het Oktoberfest is er de Rosa Wiesn en wordt op 18 september een Gay Sunday georganiseerd.