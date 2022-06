Ugly Season is het spannendste, meest gedurfde album van Perfume Genius tot dusver ★★★★☆

Liefhebbers van het steeds imposanter wordende oeuvre dat zanger componist Mike Hadreas onder de naam Perfume Genius vervaardigt, werden wellicht afgeschrikt door het idee dat zijn nieuwe album muziek bevat die hij schreef voor een dansvoorstelling.

Hoewel Ugly Season, zijn zesde album, inderdaad muziek bevat die bij een voorstelling hoort die Hadreas drie jaar geleden maakte met choreograaf Kate Wallich, hoef je er de danspasjes niet bij te zien om er toch van te genieten.

Het is het spannendste, meest gedurfde album van Perfume Genius tot dusver, waarop Hadreas samen met producer Blake Mills alles uit de kast trekt. Stukjes semi-klassieke muziek wisselt hij af met pittige noise in bijvoorbeeld Hellbent. Zijn zang beeft en begeestert, de beats laveren tussen elektronica en reggae. Perfume Genius zuigt de luisteraar een nieuw universum binnen waarin tederheid en horror elkaar afwisselen. Ongemeen spannende muziek vol schoonheid die zich langzaam prijsgeeft. Je zou bijna zeggen dat beelden de fantasie die hier vanaf de eerste tel in werking treedt alleen maar kunnen ontkrachten. Opnieuw gaan Mills en Hadreas een stapje verder, en duwen ze Perfume Genius met ogenschijnlijk gemak van pop naar avant-garde.

Perfume Genius Ugly Season Pop ★★★★☆ Matador/Beggars