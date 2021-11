Typhoon is terug en weet perfect hoe de sfeer in een zaal te conserveren ★★★★☆

Typhoon in de Afas Live in Amsterdam. Beeld Ben Houdijk

‘Mag er wat licht aan in de zaal?’ Typhoon wil ons graag zien, want hij houdt van ons. ‘Die mooie mensen die we met zijn allen zijn, ja toch.’ Op papier klinkt het wee, maar bij een concert van Nederlands succesvolste rapper heeft het hetzelfde effect als de inzet van een nummer-1-hit: kamerbreed gejuich in een volle Afas Live.

Het is een weerzien na lange tijd. De tournee die vorig jaar zou volgen na Typhoons nieuwe album Lichthuis werd uitgesteld vanwege u-weet-wel. Maar de man die met het met persoonlijke raps gevulde Lobi da Basi een van de beste albums van 2014 maakte, is terug.

Als poëtisch prediker citeert hij kwistig uit het boek van geloof, hoop en liefde. De enige rapper die wegkomt met een zin als ‘lepeltje-lepeltje liggen met God’.

En als rapper annex zanger combineert hij de heldere dictie van een verhalenverteller met ijzersterke liedjes. Empathische bekentenissenpop die wordt gedragen door een geweldige band en onbevangen jongensenergie. Die zorgt ervoor dat Typhoons overtuiging – stel je open, vind weerklank, geef je gewonnen – overslaat op zijn concertpubliek.

Bovendien voelt hij haarfijn aan hoe de energie van een concert te conserveren. Van een steekvlam hier (Botoman, De stad) tot een theelichtje daar (Ochtend weer). Alles zorgvuldig opgebouwd voor de uitslaande brand van de finale.

Tijdens Bumaye en Zandloper ontstaan moshpits en flipperen fans door de zaal. Voorzichtigheid is dan geboden. Voorkomend informeert de gentleman-rapper bij een dame op de eerste rij: ‘Vindt u het een beetje eng? Maakt u zich geen zorgen, maar het kan zijn dat Typhoon zometeen over u heen komt vliegen.’

Hij zet af, duikt het publiek in en wordt op handen gedragen.