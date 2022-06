Tyler, the Creator houdt de volle Afas Live én zichzelf met een vurig en afwisselend optreden bij de les ★★★★☆

Op 7 Juni gaf de Amerikaanse rapper Tyler the Creator (echte naam Tyler Gregory Okonma) een concert in de uitverkochte AFAS Live. Beeld Ben Houdijk

Ach, Amsterdam, mijmert Tyler, the Creator, zittend op het podium van de uitverkochte Afas Live. Hij treedt er alweer een jaar of elf op. Het begon ooit met Paradiso, weet hij nog.

Zijn rapgroep Odd Future had destijds iets weg van een kleuterklas op schoolreis. Tyler kwam weleens op een fiets de bühne op. Of op rolschaatsen. Ze bulkten van het talent, maar de chaotische concerten voelden ook een beetje als een avond rusteloos zappen.

We hebben hem zien opgroeien op het podium, de nu 31-jarige Tyler Okonma uit Los Angeles. Vanavond in de extatische Afas Live mag de conclusie daarom ouwelijk verwoord: hij is prima opgedroogd.

Niet dat zijn speelsheid helemaal weg is, gelukkig niet. Kijk dat decor: op het podium is een grazig groene heuvel opgeworpen, door Tyler bewandeld (met rugzak!) als de familie Von Trapp in The Sound of Music, richting neutraal Zwitserland. Daarachter: bossen, meren en bergtoppen in neonkleuren, een sprookjesplaneet.

Precies zo fantasie- en kleurrijk is zijn muziek ook: van een loeiende banger als Lemonhead tot een r&b-achtige popsong als Earfquake. Of 911, waarin hij voordraagt als het hiphopequivalent van een crooner.

Bijna alle nummers hebben iets geks: een struikelritme, een wending, er tikt of rinkelt altijd iets. Verschil met vroeger: Tyler brengt het allemaal vurig en geconcentreerd, met die soms wat grommende stem, alsof MTV-animatiefiguur Butt-Head aan het rappen is geslagen.

Aan het eind geeft Tyler de zaal vijftien seconden om alles van waarde veilig weg te bergen en zich voor te bereiden op nog één klapper: New Magic Wand. Springen. Schreeuwen. Gek doen. Heerlijk.

Tyler, the Creator kan tegenwoordig een grote zaal én zichzelf bij de les houden. Vooral dat laatste hadden we in 2011 niet gedacht.