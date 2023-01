Two redt het als relatiedrama maar eventjes op de charme van Mor Polanuer en Agam Schuster ★★☆☆☆

Omer (Mor Polanuer) scrollt verwoed door instructievideo’s van de spermabank. Sinds ze met haar geliefde Bar (Agam Schuster) het plan heeft opgevat zwanger te worden, voelt ze grote verantwoordelijkheid om alles zo goed mogelijk te doen. Beide vrouwen worden in het Israëlische Two desondanks overweldigd door keuzen (ze kunnen zelfs kiezen op welke beroemdheid hun spermadonor lijkt), ongevraagd advies (meerdere mensen zeggen dat na Omer Bar vast óók snel zwanger wordt) en tegenslag (Omer is niet in één keer zwanger).

Methodisch volgt scenarist-regisseur Astar Elkayam de allesbehalve soepel lopende missie van haar hoofdrolspelers, in een film die vanaf het begin oogt als zo’n video die Omer bekijkt om grip te krijgen op hun situatie, aangevuld met dansscènes waarin de vrouwen af en toe opzichtig alle verplichtingen vergeten. Two redt het als relatiedrama ondertussen best eventjes op de charme van Polanuer en Schuster, maar schiet uiteindelijk qua drama en karakterontwikkeling schromelijk tekort.