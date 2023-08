Two Feet bouwt zijn concert in Paradiso handig om zijn twee TikTokhits heen ★★★☆☆

Two Feet op Lowlands 2019. Beeld Imageselect

Zachary Dess uit New York werd als Two Feet vooral bekend met zijn eerste twee nummers, Go Fuck Yourself (waarvan de titel opmerkelijk genoeg niet in de liedtekst voorkomt) en I Feel Like I’m Drowning. Die gingen in 2016 en 2018 al viraal toen TikTok nog maar net begonnen was. Zijn tragiek is een beetje dat geen enkel ander liedje van de vier albums die hij sindsdien heeft uitgebracht qua populariteit ook maar in de buurt komt van die twee nummers, die inmiddels op Spotify elk al rond de half miljard keer zijn aangeklikt.

Over de auteur

Gijsbert Kamer is sinds 1992 muziekjournalist. Hij schrijft voor de Volkskrant recensies, interviews en beschouwingen over pop en jazz.

Toch wist hij donderdag moeiteloos Paradiso uit te verkopen. Begeleid door een toetsenist en een drummer bouwt hij zijn set handig om die twee uitschieters heen en geeft hij een onderhoudend optreden. Liedjes van Two Feet, zo wordt al snel duidelijk, hebben met elkaar gemeen dat ze met een pakkend gitaarmotiefje sterk beginnen, maar ergens halverwege de brug missen en stoppen. Dan weet Dess het niet meer en zet hij een stevige gitaarsolo in. Het werkt live wel, maar je begrijpt wel waarom je zijn muziek nooit op de radio hoort: Two Feet-liedjes zijn zelden af.

Het trio weet dat in een vol en enthousiast Paradiso aardig te verbloemen. Dess zingt met het soort geveinsde gevoeligheid dat mindere singer-songwriters eigen is. Zijn toetsenist vult de gaten met diepe subsonische baslijnen, ontleend aan niet meer zo heel hippe dubstep, waar de drummer steeds met juiste, harde klappen antwoord op heeft.

Dess laat ondertussen zijn gitaar gieren als Prince en werkt toe naar het eerste hoogtepunt, I Feel Like I’m Drowning, precies halverwege het concert. Dan steekt heel Paradiso z’n smartphone in de lucht om te filmen. Net als Go Fuck Yourself, waarmee Two Feet een half uur later de set afsluit, is het een eenvoudig wijsje met een herhaalde climax van vijftien seconden. Precies goed voor TikTok en net genoeg om een concert te kunnen dragen.