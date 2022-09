Two Door Cinema Club maakt catchy elektropop waarop Kylie Minogue jaloers zou zijn ★★★☆☆

Blue Light van Two Door Cinema Club is zo’n openingsnummer dat als visitekaartje dienst kan doen, inclusief de drie muzikale kenmerken die een dancehit in de popcharts garanderen: poppy, catchy en funky. Met die elektrobeat, dat slaggitaartje dat overal doorheen kruipt en synthesizers die dwars door je hersenpan zoemen is het een feelgood floorfiller waar Kylie Minogue een moord voor zou doen.

Opwekkende elektropop is de specialiteit van de Noord-Ierse band. Maar per nummer verkent Two Door Cinema Club naburig terrein. Hoogtepunt is de kruising tussen de elektrofunk van Prince en disco in Feeling Strange. Alleen is frontman Alex Trimble niet bepaald een markante zanger met een onderscheidend stemgeluid. En in sommige nummers kiest de band liever voor een vertrouwde vintage sound in plaats van iets eigenzinnigs neer te zetten. Op die momenten komt Two Door Cinema Club een tikkie gezichtsloos over.

Two Door Cinema Club Keep On Smiling Pop ★★★☆☆ Pias