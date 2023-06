‘Twisted Love’: Zo’n opeenstapeling van clichés heb ik zelfs in bouquetromans niet waargenomen

De populariteit van hashtags als #BookTok en #Instabook op sociale media bewijst dat jongeren echt wel willen lezen. Maar wat? Charlotte Remarque (25) houdt het in de gaten.

BookTok is niet alleen voor kinderen. Het genre ‘new adult’ is in leven geroepen om boeken te omschrijven voor een jongvolwassen publiek. Geen boeken voor tieners, maar ook geen volwassen literatuur. In de praktijk betekent dit: boeken met de ongeloofwaardige verhaallijnen, eenvoudige taal en oppervlakkige personages van (de mindere) jeugdfictie, waar de auteur zonder scrupules dampende erotica in mag verwerken.

Bestsellerauteur Ana Huang heeft met haar Twisted-reeks succes geboekt dat ik zelfs een jaar geleden, in de hoogtijdagen van haar voorganger Colleen Hoover, niet had durven verwachten. Ik kijk nu met weemoed terug op mijn eerste column voor deze rubriek: vergeleken met Huang is Hoover Hemingway. Nu heb ik Huangs Twisted Love gelezen. Zo’n opeenstapeling van ongegeneerde clichés heb ik zelfs in bouquetromans niet mogen waarnemen.

Hij: gevaarlijk. Groene ogen en wenkbrauwen als ‘stukken gletsjer’(?). Multimiljonair. Ceo. Ondoordringbaar en koud door een duister geheim uit zijn verleden. Weinig pleziertjes behalve wat mannelijke hobby’s (auto’s, vechtsport). Hij tobt in zijn minimalistische appartement over het zusje van zijn beste vriend, dat hij onder geen beding mag aanraken maar wel moet beschermen tegen vage bedreigingen (?).

Zij: onschuldig. Optimistisch. Beschadigd. Aandoenlijke dagbesteding (bruiloften fotograferen, gebakjes eten met vriendinnen). Gewoontjes en onhandig, maar toch een grote schoonheid (?). Steeds per ongeluk in een doorweekt shirt in de aanwezigheid van hém, degene met wie ze niets te maken wil hebben. Of toch wel...

En dan maar wachten tot ze met elkaar naar bed gaan. Het gebeurt pas op de helft, nadat er al vele stiekeme erecties in groot detail zijn beschreven. Hij houdt alleen van harde onpersoonlijke seks, behalve met haar, want voor het eerst in zijn leven voelt hij... liefde! Daarna gebeurt er nog iets verwarrends met de geheime dienst, zijn duistere verleden en het hare, een misverstand, ze gaan uit elkaar, en zijn dan toch weer samen.

Soms denk ik dat ik gek ben dat ik nog iets zinnigs probeer te schrijven over de boekenwereld op sociale media. Iedere keer dat ik een conclusie trek (het is anti-intellectualisme! Of nee, toch juist neo-snobisme! Kwaliteit komt altijd bovendrijven! Of nee, de markt wordt door slimme marketing en algoritmen beheerst!) is het landschap alweer veranderd.

En wie leest Ana Huang? Iedereen! Ook in de kwaliteitsboekhandels ligt ze hoog opgestapeld. Ik weet het ook niet meer.