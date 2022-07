Twintigduizend musici uit dertig landen: in Kerkrade wordt 70 jaar Wereld Muziek Concours gevierd

Het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Beeld Sas Schilten

Op de hoek waar Bach en Mozart in de straatnamen de degens kruisen, kijkt een kortharige Duitse staander naar een vrolijk toeterende stoet van drumcorpsen, showbands, harmonieorkesten, blaaskapellen, fanfares en straattheateracts. Hij lijkt op deze zonovergoten dag als enige een beetje zenuwachtig te worden van alle militaire tromgeroffel en feestelijke marsritmes. De rest van het publiek geniet van het defilé voor de Rodahal en de openingsparade door het winkelcentrum.

Muzikanten op het WMC in Kerkrade. Beeld Sas Schilten

Die vormt het startsein van het 70-jarig bestaan van het Wereld Muziek Concours in het Zuid-Limburgse Kerkrade. Officieel 71 jaar – vorig jaar kon de 19de editie van het belangrijkste blaasmuziekfestival ter wereld niet doorgaan vanwege coronarestricties.

Tot 31 juli verwelkomt de voormalige mijnstad, nu met elf harmonieën en fanfares en een handvol grote muziekfestivals trots ‘klankstad’ genoemd, twintigduizend musici uit bijna dertig landen. Die slapen niet meer bij Kerkradenaars thuis, zoals vroeger, maar in hotels in de regio. Behalve de jonge blazers uit Oeganda, Cuba en Spanje: zij logeren in Abdij Rolduc. Daar geven ze, na een week repeteren, als eerste World Youth Brass Band tijdens het Wereld Muziek Concours een verbroederingsconcert.

Centrumbewoners hebben op de openingsdag statafels de straat opgesleept, verhogingen in de tuin gezet en balkons boven winkelflats met vlaggetjes versierd. Dat alles om niets te hoeven missen van de in Schotse rok gestoken Dutch Pipes & Drums uit Tilburg en de vaandeldragers van Showband Takostu uit het Friese Stiens. Vijf jaar geleden behaalde deze muziekvereniging de hoogste score ooit tijdens een marsparade: 94,42 punten, zo meldt de stadsomroeper. Dus mogen ze nu als wereldkampioen marslopen voorop gaan in de stoet. Om dat te vieren maken ze in hun blauwe uniformen, de cancan blazend onder wit-glimmende punthelmen, een hondsmoeilijke draai in huppeldraf.

Steltenlopers uit het Vlaamse Merchtem. Beeld Sas Schilten

De Friezen worden gevolgd door een bataljon in rood-geel: de Koninklijke Steltenlopers uit het Vlaamse Merchtem. Na de oorlog opgericht omdat bewoners van het gehucht Langevelde door veelvuldige overstromingen van de Molenbeek alleen op stelten de dorpskom konden bereiken, aldus de ceremoniemeester. Nu torsen ze een ladder mee en banen ze zich trommelend op hoge poten een weg door hartje Kerkrade.

Beeld Sas Schilten

‘Ramsjiek, dat magische WMC!’ Met die woorden in vijf talen (Nederlands, Duits, Frans, Engels en het voor buitenstaanders vrijwel onverstaanbare Kirchröadsj (Kerkraads), voert burgemeester Petra Dassen-Housen om 10 uur ’s avonds met een harde klap op een rode knop de officiële openingshandeling uit. Vijf blazers en een zee van laserstralen lijken het stadhuis voor even op te tillen. Een kleine maand lang vinden overal in Kerkrade wedstrijden plaats tussen brassbands, fanfare- en harmonieorkesten, mars- en showbands, percussie-ensembles en dirigenten, in niveaus van derde tot eredivisie.

Een aantal Aziatische landen, zoals Japan, Maleisië en Singapore, moet verstek laten gaan vanwege gevolgen van de oorlog in Oekraïne: de omgelegde vliegroutes over het zuidelijk halfrond maken de reizen te kostbaar. Maar het strijdperk is met 147 orkesten nog steeds goed en groots bezet, belooft de in Brunssum geboren, nieuwe artistiek directeur Björn Bus (41), tevens chef-dirigent van de Douane Harmonie Nederland. Om ook een jonge generatie aan te spreken, heeft het WMC veel nieuwe activiteiten bedacht: een fringefestival voor bandleden die niet aan concoursen meedoen, veel gratis optredens op buitenpodia op de Markt en in het Park en een WMC Academy voor jong talent.

Beeld Sas Schilten

Extra trots is Bus op het binnenhalen van meesterpercussionist Martin Grubinger (39) uit Oostenrijk, die ook vaak als Drum the Bull Formule 1-wedstrijden opluistert. Komend weekend geeft Grubinger een gratis masterclass in het Park in Kerkrade, op 28 juli sluit hij de concertreeks af met het grootste staconcert ooit gegeven tijdens een WMC. Met slagwerkers, bigband keyboards, een vleugel en een batterij aan ritmesecties belooft de slagwerker alle registers open te trekken.

Tegenover Grubinger is collega-slagwerker Dominique Vleeshouwers de bescheidenheid zelve. Tijdens het grote openingsconcert met de Philharmonie Zuid-Nederland in de Rodahal voert de winnaar van de Nederlandse Muziekprijs 2020 een flonkerende marimbabewerking uit van Astor Piazzolla’s Aconcagua. Het orkest trapt ook af met een nieuwe jubileumhymne, gecomponeerd door de Kerkraadse componist Hardy Mertens, en een drukbevolkte, symfonische ode aan New York, gecomponeerd door Johan de Meij.

Beeld Sas Schilten

Buiten op de parkeerplaats voor de Rodahal hangen twee Vlaamse twintigers uit Lommel hun vilten kostuums en kanten kraagjes weer netjes op een hangertje onder een laagje plastic. Ze laden hun snare- en bass-drums in de achterbak. Ze hebben geweldig genoten, zeggen ze, om eindelijk weer eens met alle schuttersgilden samen te kunnen komen. ‘Dat van ons is gewijd aan Sint Ambrosius, de bijenheilige’, zeggen ze met Vlaamse tongval. De 10-jarige Youri roept tegen moeder Ingrid dat hij nu eindelijk wel eens wil oefenen op al die instrumenten die op zolder liggen en waarop zij vroeger in de harmonie van Treebeek heeft gespeeld.

En de jonge blazers uit Oeganda gaan helemaal los op de Markt, nadat ze die middag op een oranje dubbeldekker al flink van zich hebben laten horen. Terwijl het Duitse Druckluft uit Bonn, met ‘111 Prozent Stimmung’ hun medleys aanheffen, zetten de Oegandezen op de Kerkraadse markt met z’n allen een wave in.

Rechten naar de Britten Chagrijn bij de regionale omroep L1, die altijd op radio en tv verslag deed van het Wereld Muziek Concours. Het WMC heeft alle rechten verkocht aan een Brits bedrijf. ‘Het grote geld was voor het WMC kennelijk belangrijker dan banden onderhouden met je mediapartner van de afgelopen tientallen jaren’, aldus Leo Hauben, hoofdredacteur van L1. ‘En dat vind ik ontzettend kortzichtig. Alleen tegen betaling van forse bedragen mocht L1 opnamen laten horen en zien, met ook nog allerlei beperkingen. Dat was voor ons niet acceptabel.’