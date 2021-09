Twelve Minutes is een gekmakende nachtmerrie, verpakt in een verfijnd psychologisch spel ★★★★☆

Twelve Minutes.

Het scenario is als dat van een terugkerende nachtmerrie. Het begint huiselijk: een man betreedt zijn appartement, begroet zijn partner. De man en de vrouw draaien wat om elkaar heen, rond een eettafel, een bankstel, een koelkast. Het stel wisselt oppervlakkigheden uit, of een van de partners pleegt wat microagressie door die ene vraag te stellen waarvan ze hadden afgesproken die niet meer te stellen.

Dan gaat het op turbosnelheid mis. Een man bonkt op de deur. De vrouw doet open en wordt tegen de grond gewerkt door een man die zich voordoet als agent. De partner probeert in te grijpen, maar wordt in de handboeien geslagen en uiteindelijk neergeslagen met fatale afloop. En dan begint de echte ellende. Want alles begint opnieuw. De man komt tot zijn schrik weer zijn huis binnen, wordt begroet door zijn vrouw. Het wachten is op het gebons op de deur, en daar gaan we weer. Steeds opnieuw die vreemde scène van exact twaalf minuten, steeds met dezelfde afloop.

Het spel Twelve Minutes is een psychologische thriller. De man in de kamer, die onder controle staat van de speler, moet iets bedenken om uit de lus van de zich herhalende nachtmerrie te ontsnappen.

Gameontwikkelaar Luis Antonio werkte jaren aan zijn idee voor Twelve Minutes, dat hij mocht uitwerken bij de onafhankelijke Amerikaanse gamestudio Annapurna Interactive. Antonio was als filmliefhebber gefascineerd door het psychologische spel in Hitchcock-films, en bijvoorbeeld The Shining van Stanley Kubrick. Hij wilde laten zien hoe menselijke interactie de loop van de geschiedenis beïnvloedt, en hoe woorden een onbedoelde uitwerking kunnen hebben als ze verkeerd worden gekozen, of opgevat. Als decor om zijn ideeën in uit te werken bedacht hij een beklemmende ruimte, waarop de speler van bovenaf neerkijkt; de hoofdpersoon is aan te sturen met een muis die op objecten richt en klikt, waarna het personage ze oppakt; uit een dialoogscherm moet steeds een geschikte zin worden gekozen, in de hoop daarmee die verdomde loop van twaalf minuten te veranderen.

In dat laatste zit hem de kracht van dit kleine, maar verfijnde spel. Je weet als speler wat komen gaat, en leert uiteindelijk hoe je de nachtmerrie kunt bijsturen. Door je partner bijvoorbeeld duidelijk te maken dat je met haar zit opgesloten in een tijdlus. En haar te vragen de deur niet meer open te doen. Maar er is meer: wat is er gebeurd in het verleden van deze mensen, waardoor het nu zo uit de hand loopt? De speler ontdekt belangrijke randzaken: waarom ligt in een la van de kledingkast een cadeauverpakking met babykleertjes? En wat betekenen de tekstberichten op de telefoon van de partner, die je vindt in een wandkast?

Twelve Minutes zit vol filmverwijzingen die het spel aangenaam cinefiel maken. De stemmen zijn ingesproken door topacteurs: de agent die de kamer binnenstormt is Willem Dafoe. Het geeft de game een degelijke onderbouwing. En je voelt hoe Hitchcock over de schouder van de hoofdpersoon meekijkt, als die even somber uit het raam staart en er een onheilspellende gedachte in zijn hoofd opkomt.

Er zitten haken en ogen aan Twelve Minutes: het kan frustrerend zijn om steeds opnieuw te moeten beginnen, zeker in de eerste uren. De bewegingen van de personages zijn niet vlekkeloos, net als de interactie met de objecten. Maar het mooie van Twelve Minutes is dat de game een compleet nieuw spelconcept uittekent, waarbij de gevoeligheden van menselijke relaties en de timing van taal het spelverloop bepalen en uiteindelijk levens kunnen redden.

Dat is een mooie boodschap, verpakt in een hoogst origineel en betoverend kunstspel.