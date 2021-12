Tweede Kamer stemt in met aankoop De vaandeldrager

De vaandeldrager van Rembrandt. Het Rijk wil 150 miljoen euro bijdragen voor de aanschaf van het stuk door het Rijksmuseum in Amsterdam.

De demissionaire minister van Cultuur wil het doek kopen voor 175 miljoen euro. Het kabinet betaalt 150 miljoen, de Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum Fonds de rest.

ChristenUnie was niet aanwezig bij het debat, maar steunde de aankoop ook. De vier coalitiegenoten hebben samen een nipte meerderheid in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer hebben de regeringspartijen nog enkele stemmen van andere fracties nodig om het voorstel aangenomen te krijgen.

Een deel van de oppositie probeerde eerder op donderdag Van Engelshoven ervan te overtuigen dat het kabinet, als dat 150 miljoen euro besteedt aan De vaandeldrager, ook eenzelfde bedrag moet uittrekken voor zzp’ers in de cultuursector, die veel hebben te lijden van de pandemie. GroenLinks diende hierover vorige week een amendement in dat mede werd ondertekend door PvdA, SP, Partij voor de Dieren, Bij1, Volt, Fractie Den Haan en BBB, maar dat haalde het uiteindelijk niet.

Gescheiden zaken

Deze week bleek dat er meer geld komt voor de cultuursector. Volgens het woensdag gepresenteerde regeerakkoord gaat daar 170 miljoen euro per jaar extra naartoe. Kunsten ’92, de koepelorganisatie van de cultuursector, reageerde verheugd. ‘Het is een goede stap om de enorme uitdagingen waar de sector voor staat aan te pakken.’

Minister Van Engelshoven stelde donderdag dat de aankoop van De vaandeldrager en financiële steun aan zzp’ers zaken zijn die gescheiden horen te blijven. ‘Anders zouden we bij elke aankoop een discussie krijgen of we de cultuursector moeten compenseren.’

Van Engelshoven erkende dat het voorstel tot aanschaf van de Rembrandt op een ongelukkig moment kwam, gezien de crisis waarin de sector verkeert. Maar het kabinet had volgens haar geen keus; als dat niet snel had gehandeld, was het doek vermoedelijk naar een particulier in het buitenland gegaan, niet meer te zien voor publiek en bij een eventuele doorverkoop nog duurder geworden. ‘Het was nu of nooit.’

Canonbevestiging

Enkele oppositiepartijen hekelden de keuze voor weer een Rembrandt, onder meer omdat Nederland er al veel heeft. ‘Dit is een canon bevestigende aankoop’, aldus PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop. Volgens de minister is De vaandeldrager ‘hors catégorie’, omdat het doek een kantelpunt is in het oeuvre van Rembrandt. Het vult bovendien een gat aan in de collectie van het Rijksmuseum. ‘Het doek was de opmaat tot De Nachtwacht en dat kun je dan laten zien.’

De minister zegde de Kamer een voorstel toe over de toer van De Vaandeldrager door het land als de aankoop slaagt. Voor Rembrandts dubbelportret Marten Soolmans en Oopjen Coppit was ook zo’n rondgang gepland; in elke provincie was daarvoor een museum uitgekozen. Die toer werd geschrapt doordat Nederland en Frankrijk uiteindelijk ieder één portret kochten en bepaalden dat die alleen te zien zullen zijn in het Louvre in Parijs en het Rijksmuseum in Amsterdam.