Twee uur is echt te lang voor de spanningsboogloze voorstelling van Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen ★★☆☆☆

Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman Beeld Martin Dijkstra

Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen die avondvullend over hun band en wijlen hun foodtruck vertellen, hoe noem je zoiets? Theaters in Woerden en Venlo scharen hun voorstelling De pannekoekencaravan onder cabaret, in Leeuwarden valt ze in de categorie ‘literair’, Barendrecht gaat voor ‘theaterspecial’. Zelf beloven de mannen ‘een poedersuikerzoete theateravond over vriendschap, ambitie en hoop’.

Wie het duo langer kent dan vanavond en fan is van Media Inside, hun tv-programma over andere tv-programma’s op NPO 3, komt natuurlijk voor de slappe lach. En krijgt de slappe lach, zeker weten. De dynamiek op het podium is hetzelfde als in Media Inside: Gijs Groenteman is op zijn best als opgewekte aangever voor de monologen van Marcel van Roosmalen, die een heleboel mensen al een groot plezier doet als hij op glas-halfvoltoon het woord ‘grotematenmode’ uitspreekt.

Prijzige pannekoeken verkopen op jaarmarkten in de provincie was gedoemd te mislukken; columns, interviews, podcasts en meningen over andere mediamensen met meningen bakken is intussen een stuk verdienstelijker gebleken. De serieuze poging om als twee niet-theatermensen van dit relaas theater te maken en ermee langs uitverkochte zalen te trekken, is een met ironie overgoten onderdeel van de show, ergens op de dunne lijn tussen zelfspot en zelffelicitatie.

Van Roosmalen is een heel goede verteller, veel anekdotes zijn vermakelijk. Maar twee uur is echt te lang voor een spanningsboogloze voorstelling over een verhaal dat in verschillende (tv-)interviews al uit de doeken is gedaan. Tussendoor een paar leuke NRC-columns voorlezen die daar eigenlijk niets mee te maken hebben, is een beetje een zwaktebod. Dan wordt poedersuikerzoet eerder stroperig.